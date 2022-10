Volley A2, Brescia fa festa in casa: battuta Cuneo

Perso un set, si rifa subito sotto e festeggia tre punti pieni. Il Gruppo Consoli Brescia batte fra le mura di casa Cuneo 1-3 e conquista i primi punti. Loglisci è carico di responsabilità e si fa trovare attento sia in ricezione che sulla palla a banda (6-5). Codarin dai nove metri è pericoloso e Botto piazza il muro monstre dell’11-13. Gallo trova il campo anche da posto due, ma lo fa pure il suo pari-ruolo Santangelo, che conquista il break del 14-17. Brescia resta in scia con tre palloni di Abrahan innescato da Tiberti su rigiocata (23-24), ma l’ace dell’ex non perdona: 23-25.

Tiberti porta a spasso la ricezione ospite e dà un impulso galvanizzante al parziale, costringendo il tecnico Giaccardi al doppio time out in avvio. Il muro di casa tocca tutto e permette una ricostruzione varia, con Loglisci e Abrahan di potenza (14-8). Candeli al servizio allarga il gap (17-10) e Gallo, con astuzia, difese volanti e forza, vola 20-13. Abrahan prova traiettorie nuove e rimette il match in parità (25-16).

Parte ancora da una battuta imprevista e incisiva la carica biancazzurra, con Esposito che si fa sentire in prima linea assieme ad un implacabile Abrahan (8-4). Codarin accorcia da fondocampo con due ace (12-10) e il set si surriscalda, con Cuneo caparbia su ogni pallone e Brescia che non finalizza un paio di occasioni (14-13). Galliani pesta duro e Loglisci appoggia nella zona scoperta a centrocampo (18-15), ma la BAM non arretra e arriva a meno 1. Servono sangue freddo e braccia che non tremano: Candeli ce le mette a muro; poi Tiberti cerca Abrahan, che va a pieni giri (86% in attacco nel set) e trova pure l’ace finale (25-19).

La banda cubana è il mattatore della serata e lancia la carica anche in avvio di quarto set: tutta la squadra di casa resta concentrata e Loglisci, ottima prova per lui, va al servizio sull’11-8. Cuneo prova la carta Cardona per Santangelo, ma i Tucani spingono sull’acceleratore: Franzoni vola, Tiberti orchestra e si prende il 21-17 di prima intenzione, oltre a recuperare in difesa come un ventenne. Gallo conquista il match ball e il servizio out di Cuneo sancisce la prima vittoria del campionato, e in assoluto dei Tucani sull’avversario piemontese (25-19).

"Vittoria importante che ci dà morale e punti. La squadra ha giocato una buona partita, - ha commentato coach Zmabonardi - con situazioni da sistemare, ma ho visto grinta e voglia di lottare che ci han permesso di sopperire all’assenza di un titolare. Un plauso per Tiberti, che ha gestito al meglio la squadra in regia e ha costruito break importanti al servizio. Abrahan ha giocato come è nelle sue potenzialità, è un giocatore che ama trascinare e sentire il calore del pubblico. Stasera si è presentato ad un San Filippo in festa".

Brescia – Cuneo: 3 – 1 (23-25; 25-16; 25-19; 25-19)

Brescia: Gatto, Tiberti 2, Sarzi Sartori, Loglisci 12, Galliani 14, Candeli 11, Esposito 7, Abrahan 27, Togni (L) ne, Braghini, Ghirardi ne,. All. Zambonardi.

Cuneo: Cardona 2, Codarin 13, Parodi 8, Kopfli ne, Esposito ne, Lanciani 1, Pedron 2, Santangelo 14, Lilli (L), Chiapello, Botto 10, Bisotto (L), Sighinolfi 5. All. Giaccardi.