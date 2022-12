Volley A2, battaglia da tie break ma il derby è di Brescia: ko Bergamo

Una battaglia da cinque set e senza Davide Esposito (dovrà subire domani, venerdì 10 dicembre, un'operazione per una microfrattura al mignolo), ma il derby è di Brescia. Il gruppo Consoli batte Bergamo 3-2 nel turno infrasettimanale di campionato.

4-0 in un lampo grazie al block di Gavilan su Padura Diaz e al buon turno al servizio del centrale esordiente. Il cubano ‘bresciano’ dà filo da torcere alla difesa orobica, così come Gallo, furbo a giocare sul muro ospite (10-6). Held riporta i suoi in carreggiata con tre ace consecutivi (14 pari). Cominetti trova le mani del muro per il sorpasso e, nonostante due buone battute di Gallo, la Agnelli resta incollata. L’azione più avvincente vale il 23-21, messo giù da Candeli, poi due scambi tesissimi premiano Bergamo che arriva al set ball con Cominetti. Galliani sontuoso a muro e Tiberti di pura classe in difesa regalano il primo boato al San Filippo (27-25).

La ricezione di casa fa correre il capitano e riduce le possibilità alla linea di attacco: Bergamo approfitta (4-8) e spinge con Held, che crea troppe difficoltà alla seconda linea biancazzurra (6-12). L’inserimento di Loglisci aiuta sia in ricezione che in difesa, ma le palle break non finalizzate permettono agli ospiti di scavare il solco (10-18). Zambonardi prova la carta Gatto per Bisi e il cambio dà un po’ di vigore alla prima linea, seppur non abbastanza per riprendere il set (16-25).

Sarzi Sartori trova il suo primo punto in serie A e Abrahan stampa Padura Diaz (9-6). Tiberti mette a segno un attacco che fa felice il palazzetto e ridà fiducia ai suoi: Bisi ferma Cominetti (18-14), poi è ancora il capitano a trascinare, murando e creando scompiglio nell’area di rete bergamasca (21-16). Held spaventa con l’ace del 23-18, ma chiude il baby-centrale biancazzurro in primo tempo (25-20).

Sul 3 pari, Bisi esce con una smorfia di dolore e Gatto è di nuovo in pista. I Tucani spingono e tengono alta la pressione con Galliani e Abrahan (8-6). Basta un’imprecisione e Bergamo risale, ma il block di Sarzi Sartori rimette parità a 10: si gioca sul filo, poi la Agnelli è brava e ha fortuna, trova l’ace del 15-19 e gioisce del successivo errore di Gallo. La ricezione bresciana cala un filo e la Consoli deve rincorrere. Gatto annulla il primo set ball e piazza l’ace della speranza, centrando un turno al servizio encomiabile, che non basta per evitare il tie-break (22-25).

Monster block di Candeli su Cominetti (3-2), poi Gallo fa e disfa (5-6). Il libero Toscani è ovunque, ma Abrahan si prende la scena e pareggia i conti a 9, conquistando anche il match ball – dopo il testa a testa che sancisce il 13 pari – che arriva grazie ad una grande difesa di Galliani. L’errore di Held vale due punti pesanti per la Consoli e fa esplodere quella gioia che solo una vittoria nel derby può dare. (15-13).

"Nonostante l’infortunio di Esposito, i ragazzi sono stati molto bravi, - ha detto coach Zambonardi - giocando con grinta e entusiasmo e sfoderando una prestazione eccezionale. Sarzi Sartori merita un encomio speciale perché si stava allenando come banda e giocava in under 19 sino allo scorso anno".

Brescia: Gatto 7, Loglisci 1, Tiberti 1, Giani ne, Sarzi Sartori 3, Braghini ne, Bisi 5, Franzoni (L), Galliani 27, Candeli 6, Rizzetti ne, Togni ne, Abrahan 24, Scarpellini ne. All. Zambonardi.

Bergamo: Catone 2, Held 27, Cargioli 7, Padura Diaz 20, Mazzon, Copelli 7, Cominetti 19, Pahor, Toscani (L), Cioffi 4, Lavorato, Baldi. Ne: De Luca, Jovanovic. All. Graziosi.