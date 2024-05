Volley A2, che meraviglia Brescia, è doppietta: conquistata la Supercoppa

Doppietta e che doppietta. Il Gruppo Consoli Brescia batte 1-3 Grottazzolina e conquista la Supercoppa di serie A2, dopo esattamente una settimana dalla festa della Coppa Italia. "Facile dire come abbiamo vinto stasera: di squadra. Tutti sono stati bravissimi e concentrati, ma l’elogio speciale va ad Abrahan che ha tenuto sempre altissima la carica agonistica, e a Pesaresi, che ha mantenuto una costanza encomiabile in seconda linea, garantendo sempre l’equilibrio ad una squadra che merita solo encomi" ha detto il tecnico Zambonardi.

La partita si gioca in una bolgia, un palazzetto caldissimo con tanto tifo. Il match è un’odissea, le squadre giocano ogni pallone e consumano energie in un’altalena di allunghi e recuperi. Gran lavoro di Pesaresi e Cominetti, coriacei in seconda linea: Brescia mette la testa avanti una prima volta, ma i padroni di casa impattano, sostenuti da un tifo infuocato. Il terzo set, spaccato dal carattere di Abrahan quando ai grottesi mancano solo due punti, sovverte il mood e anche il bollente palazzetto marchigiano comincia a temere l’epilogo. Nel quarto parziale, un piccolo passo alla volta, Brescia tesse la sua trama, non arretra mai, anche a costo di qualche errore. Va avanti insieme, con Pesaresi che dà tranquillità alla ricezione e Klapwijk, Abrahan e Cominetti che armonizzano la prima linea su indicazione di Tiberti, lasciando a Erati e Candeli il compito di stoppare gli avversari a muro. Brescia si costruisce la vittoria e si toglie la gran soddisfazione di agguantare due trofei nazionali.

YUASA BATTERY – CONSOLI SFERC CENTRALE 1–3 (20-25; 25-20; 25-27; 19-25)

BRESCIA: Erati 7, Braghini (L) ne, Sarzi Sartori, Tiberti 1, Bettinzoli ne, Ferri, Cominetti 13, Franzoni, Ghirardi ne, Candeli 5, Klapwijk 21, Abrahan 22. Pesaresi (L). All. Zambonardi.

GROTTAZZOLINA: Cubito 10, Vecchi 1, Lusetti, Canella 3, Mattei ne, Breuning Nielsen 26, Bellomo ne, Mitkov, Foresi (L) ne, Fedrizzi 10, Marchiani, Romiti ne, Marchisio (L), Cattaneo 12. All. Ortenzi.