Volley A2, è big match per Brescia: con la Tinet vale il quinto posto

Una nona giornata di A2 che vale il quinto posto. La Consoli Sferc Centrale ospita la Tinet Prata di Pordenone per provare ad agganciarla a quota 40 punti in una giornata che vede le prime sei squadre del campionato affrontarsi tutte in scontri diretti.

Domenica 25 alle 18 Tiberti e Alberini scateneranno le proprie bocche da fuoco, ma la battaglia al San Filippo inizierà già dalla linea di fondocampo, come sottolinea il tecnico bresciano Zambonardi: "Tinet ha degli ottimi battitori e il primo compito sarà proprio quello di curare la ricezione per garantirci la massima qualità e varietà in attacco. Servirà tanta pazienza anche, perché Prata difende molto e, se vogliamo provare a scardinare i loro meccanismi, dobbiamo prepararci a lottare su ogni palla".