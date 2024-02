Volley A2, Brescia a casa del fanalino di coda per fare punti

A casa del fanalino di coda, da non sottovalutare, ma con l'intento fermo di fare punti. Domenica 18 alle 18 il Gruppo Consoli Brescia è a casa del fanalino di coda Ortona. Come detto una partita che solo sulla carta appare giocabile facilmente: nelle ultime quattro giornate il cambio di passo della formazione avversaria si è fatto evidente: gli Impavidi hanno lottato alla pari e strappato un set a Grottazzolina, battuto Aversa, costretto al tie-break Santa Croce e, da ultimo, steso Prata la scorsa domenica.

Per coach Zambonardi sarà una partita difficilissima: "La squadra che affrontiamo è in forte crescita e la diagonale bulgara ha infuso nuova energia. Ortona sta lottando per salvarsi e ha fame di punti che cercherà anche grazie al probabile rientro di Marshall. Noi ci stiamo allenando bene e scendiamo fiduciosi, ma anche consci che ogni partita ora è una finale, tutti i punti in palio per noi sono importanti per centrare i Play-off, che non sono scontati"

La Sieco cercherà di approfittare sia della sconfitta subita da Castellana nell’anticipo di giovedì con Siena per lasciarla sola in ultima posizione, sia del turno che vede Pineto, ora a +3, impegnato nella difficile trasferta di Prata. La motivazione degli abruzzesi e il favore del campo di casa dovranno essere bilanciati e arginati dal giusto approccio alla gara dei tucani, che pure vogliono conquistare punti per assicurarsi un meritato piazzamento ai Play-off.