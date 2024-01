Volley A2, sfida ad alta quota per Brescia: assalto alla seconda in classifica

Assalto alla seconda in classifica. Non una sfida facile sulla carta, ma in pratica l'obiettivo è quello di provarci e lottare fino alla fine. Il Gruppo Consoli Brescia gioca l'anticipo della quarta giornata di ritorno di A2 a casa di Cuneo, che ormai ha messo le tende sul secondo posto in classifica da tempo e lì vuole restare provando a "scacciare" le inseguitrici.

Cuneo ha solo quattro sconfitte a macchiare un cammino che la vede vittoriosa da nove giornate consecutive, nelle quali ha battuto, in avvio di girone di ritorno, anche la capolista. L’ultima débâcle risale a metà novembre, per mano di Castellana Grotte: le armi in più del 6+1 guidato da coach Battocchio sembrano essere un assetto solido e il contenimento degli errori, oltre alla forza dei singoli giocatori. Pericolo numero uno è l’opposto Mads Jensen, innescato dalle mani esperte di Sottile in regia. Il muro è l’altro strumento con cui la Puliservice si fa aggressiva: Volpato e Codarin fanno ottima guardia a rete, mentre l’attacco di banda è affidato a Botto e ad Andreopoulos. Il libero è l’azzurro Staforini e in panchina ci sono altri volti noti di prima linea come Cioffi e Gottardo.

"bbiamo dimostrato che, quando riusciamo a restare in partita tutti e a contribuire tutti, ciascuno con le proprie competenze e caratteristiche, siamo una squadra competitiva, che può giocarsela con qualsiasi avversario. Se Cuneo è cresciuta rispetto all’andata – ha detto il tecnico Zambonardi – dovremo avere ancora più pazienza e astuzia in fase di ricostruzione. Loro sbagliano poco e noi dovremo sbagliare ancora meno per portare a casa punti da un campo molto impegnativo. Mi aspetto un approccio maturo e aggressivo a ciascuna gara dal mio gruppo".