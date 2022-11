Volley A2, Brescia si fa rimontare: Reggio Emilia passa al tie break. Il coach: "Pesante"

Match dai due volti, che lascia l’amaro in bocca al San Filippo. La Consoli McDonald’s Centrale Brescia perde nell'anticipo della settima giornata di campionato contro Reggio Emilia al ti break. La formazione di Zambonardi, vinto il primo set, ha concesso il secondo agli avversari ma si è portata in vantaggio 2-1. Reggio più cinica ha ribaltato e vinto. Per coach Zambonardi è uno stop preoccupante: "Sconfitta pesante che deve farci aumentare ancora di più l’intensità dell’allenamento e farci stare in campo più cattivi e meno timorosi. Devo essere il primo io a trasmettere questi input: affrontiamo un campionato molto difficile e dobbiamo esserne all’altezza, mettendo intensità e qualità in tutti i fondamentali e dalla prima all’ultima palla. Abbiamo mostrato ottimi spunti, poi abbiamo fatto errori grossolani dovuti alla preoccupazione e abbiamo servito assist a Reggio, che è stata brava ad approfittarne".

Bene Candeli al servizio, ancora meglio Esposito in primo tempo (5-2). Recupero show di piede del capitano e Abrahan infiamma il San Filippo per il 10-6. Brescia tiene il gap, nonostante gli affondi di Cantagalli (19-16); Bisi si rivede in campo per alzare il muro, anche se Tiberti è bravo di suo a stoppare Perotto (23-19), poi Reggio si avvicina pericolosamente con il block di Elia e un paio di regali dell’attacco di casa, ma i Tucani hanno i nervi più saldi (25-23).

Reggio cresce in battuta e vince qualche contrasto in più a rete, strappando un break che costringe il tecnico biancazzurro a riportare la calma (5-10). Le azioni si allungano e ci vuole pazienza: va la pipe di Gallo che poi blocca Cantagalli e accorcia (11-12), ma Conad ha tante risorse e tiene avanti la testa con Volpe e Perotto (12-16) ogni volta che Brescia non trova il cambio palla. Due errori permettono a Reggio di scavare il solco: Zambonardi prova a inserire Bisi e Luisetto, ma il parziale è compromesso (16-25).

Turno al servizio da cecchino di Tiberti per il 7-2, ma la partita ha cambi di fronte repentini: Mariano risponde con l’ ace dell’8-6, poi è di nuovo il turno di Candeli che schianta la ricezione ospite, costringendo Cantagalli a inserire Meschiari per Perotto (13-6). Gavilan trova un lungolinea perfetto e Brescia toglie certezze alla Conad, che prova a cambiare anche la regia, ma i Tucani sono carichi e dettano legge con un Candeli impeccabile in battuta (25-14).

Reggio non è sconfitta: conquista un’azione lunghissima in avvio e si rinfranca, tenendo il break (8-10). Brescia non chiude un paio di contrattacchi e Reggio approfitta scappando 10-15. Loglisci rientra per Bisi, ma non basta: Mariano spolvera i colpi migliori, mentre i Tucani si inceppano, con qualche fallo in battuta e meno reattività in difesa (14-20). Si va al tie-break con del rammarico (17-25).

Break di Conad che trova il tocco a muro e approfitta di un fallo di posizione di Brescia per volare 1-5, rinforzata dall’ace di Cantagalli. Tocca a Tiberti riportare equilibrio con la battuta e con un Gallo di nuovo preciso e potente (5 pari). Mariano di esperienza e Meschiari di potenza: si gira sul +3 ospite e la Conad ha fortuna anche nei rimpalli. Candeli ancora determinante nella rimonta, poi Abrahan e Gallo impattano a 12. Il muro sulla banda bresciana sembra una sentenza, ma è suo il bolide che annulla il primo match ball. Il secondo purtroppo va a segno e un solo punto, per questa Brescia più combattiva, forse è poco (14-16).

Brescia - Reggio Emilia: 2-3 (25-23; 16-25; 25-14; 17-25; 14-16)

Brescia: Luisetto, Gatto ne, Loglisci 3, Tiberti 3, Giani, Bisi 4, Franzoni (L), Galliani 26, Candeli 10, Sarzi Sartori ne, Braghini, Esposito 7, Abrahan 19. All. Roberto Zambonardi e Paolo Iervolino.

Reggio: Santambrogio 1, Mariano 18, Cantagalli M. (L), Perotto 10, Sperotto 2, Meschiari 6, Cantagalli D. 19, Mian, Elia 7, Torchia (L), Volpe 9, Bucciarelli n.e, Suraci. Coach: Luca Cantagalli e Fabio Fanuli.