Volley A2, Brescia si arrende nella maratona contro Siena

Squadra in casa Gruppo Consoli Brescia

Una sfida ad alta classifica molto combattuta, come si poteva pronosticare. Il finale però è un pizzico amaro per il Gruppo Consoli Brescia che cede dopo cinque set. Nella sesta giornata di campionato finisce 2-3 il match contro Emma Villas Siena; un punto che fa comunque comodo per mantenere i piani alti della classifica.

Battaglia è la parola chiave del primo set, le due squadre spingono e a turno guidato il parziale, nel finale ha la meglio Brescia (26-24). Nel secondo set la musica non cambia, Siena è davanti per il 14-17, ma Brescia pareggia 17-17 ed è di nuovo punto a punto fino al 23-25.

Nel terzo set la formazione di Zambonardi dopo il 13 pari piazza un break che vale il 19-14; time out e al rientro il 21-16 sanisce la distanza; finale 25-22. Siena parte più forte (1-5). Zambonardi richiama i suoi con l'obiettivo di raddrizzare il set velocemente e provare a chiudere i conti. Stavolta però i padroni di casa non riescono nell'obiettivo e il tabellone indica 11-16. Finale 19-25. Il quinto set parte in parità 4-4; parità 6-6 ancora, poi Siena mette la freccia, Brescia lotta fino al 10-11, poi cede e vince la squadra ospite 10-15.