Volley A2, Brescia "a sorpresa" si schianta a casa di Santa Croce

Tre punti importantissimi per una squadra, un ko sulla carta inaspettato per l'altra. Chi "paga" questa volta è il Gruppo Consoli Brescia che spreca nell'undicesima giornata di campionato una ghiotta occasione di mettere in cascina tre punti: a casa di Santa Croce finice 3-0 (25-22, 25-19, 25-14) per i padroni di casa che risalgono eccome la classifica. Stabile la posizione di Brescia al sesto posto.

"Siamo incappati in una prestazione molto sotto tono, con un atteggiamento decisamente molle in troppi frangenti. Abbiamo giocato contro una buona squadra che veniva da una fase di crescita importante, inebriata dalle vittorie, ma abbiamo subito oltremodo la loro verve. Cercheremo le ragioni di questa brutta sconfitta" ha detto coach Zambonardi.

Un punteggio mai in discussione nei vari set, ancora meno nel terzo.

BRESCIA: Erati 4, Braghini (L) ne, Sarzi Sartori 2, Tiberti 1, Ferri 4, Cominetti 2, Malual, Franzoni (L), Ghirardi , Candeli 6, Klapwijk 13, Mijatovic, Abrahan 7. All. Zambonardi e Iervolino.

SANTA CROCE: Coscione 4, Allik 11, Mati 7, Lawrence 19, Colli 9, Cargioli 6, Brucini, Loreti (L). N.E. Gabbriellini (L), Petratti, Gatto, Parodi, Giannini. All. Bulleri.