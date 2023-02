Volley A2, virus e infortuni: Brescia cede a Ravenna

Niente punti al termine di una battaglia giocata non alla pari. Il Gruppo Consoli Brescia perde 0-3 contro la Consar Ravenna e lo fa senza avere in campo Tiberti, Petra e Franzoni a causa di un virus; tegola in più, Bisi, già non al top, alla fine del secondo set esce per infortunio alla caviglia. “Era una partita importante perché eravamo a un solo punto di distanza, - spiega Giani - purtroppo è un periodo molto duro perché patiamo assenze da qualche settimana e non abbiamo potuto allenarci tutti. Ora dovremo mettercela ancora di più per provare a recuperare. La prossima gara è altrettanto delicata, perché anche Reggio non è lontana da noi e ci serve costruirci morale per questa ultima fase di campionato in cui puntiamo a salvarci, ma anche a qualcosa di più”.

Nel primo set è però la Consoli a partire con ritmo e conquista il break del 7-5; i romagnoli sono però molto presenti a muro e in difesa e finalizzano un paio di ricostruzioni più dei Tucani. Giani cerca e trova la pipe di Abrahan (13-14) e Brescia aggancia a 18 con una difesa caparbia e il successivo attacco di Bisi, ma è più fallosa al servizio, facilitando il lavoro agli ospiti (20-23). Il block di Esposito fa male (22-23), poi non basta a fermare il primo tempo di Arasomwan che vale il set ball. Giani si supera in seconda linea e permette ai suoi di sperare, ma la battuta di Bovolenta consegna il primo parziale a Ravenna (24-26).

Ripartenza nervosa, di cui la Consar approfitta spingendo al servizio (5-9) e affidando tante palle al suo talentuoso opposto. L’ace di Candeli riaccende lo spirito (9-12) e funziona anche il primo tempo di Esposito (12-14). Abrahan è il più efficiente in prima linea, eppure non basta: due errori biancazzurri regalano il più 4 a Ravenna (16-20). I Tucani perdono Bisi, che esce per un infortunio alla caviglia dopo un muro, e Ravenna conquista il primo punto (20-25).

Gatto prende il posto di Bisi e segna il punto del 5 pari, ma Ravenna strappa il break con un gioco ordinato e molta efficacia al servizio. L’attacco biancazzurro ne risente: Abrahan e Esposito sono i terminali più temibili, ma Pinali e Orioli sono altrettanto positivi (16-18). Gallo svirgola la palla che concede il 17-20 e subisce il muro successivo, agevolando la via alla squadra ospite che si porta a casa un risultato importantissimo (19-25).

Brescia: Rizzetti ne, Gatto 4, Loglisci (L), Giani 1, Sarzi Sartori ne, Bisi 8, Galliani 8, Candeli 6, Esposito 9, Mijatovic ne, Togni, Abrahan 10, Pellegri ne. All. Zambonardi.

Ravenna: Bovolenta 22, Arasomwan 12, Comparoni 6, Orioli 12, Goi (L), Orto, Mancini ne, Ngapeth ne, Ceban ne, Tomassini ne: Chiella ne, Pinali 7, Truocchio ne. All.: Bonitta.