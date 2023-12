Volley A2, Brescia che fatica con Aversa: secondo stop in fila

Secondo stop in fila, questa volta però con almeno un punto conquistato. L'11esima giornata è ancora in salita per il Gruppo Consoli di Brescia che a casa di Aversa, più in basso in classifica, perde 2-3. "Peccato perché avevamo riacciuffato il match e bravi a stringere i denti, - ha detto il tecnico Zambonardi - nonostante i primi set persi. Di buono stasera portiamo a casa un punto in classifica e la reazione del terzo parziale. Abbiamo lavorato bene a muro e Tiberti ha giostrato al meglio tutta la batteria di attaccanti, facendo giocare parecchio i centrali, anche con ricezione non perfetta. Sono contento della prestazione di Ferri, che conferma il suo grande potenziale".

La Consoli parte cauta al PalaJacazzi, prestando buona attenzione in difesa. Il gioco al centro dei normanni è efficace, ma i tucani riescono a tenere un break di vantaggio grazie a Abrahan e Ferri (10-12). La ricezione biancazzurra consente aggancio e sorpasso ai padroni di casa (17-14), poi Ferri mura, Tiberti crea difficoltà dai nove metri e Brescia impatta a 18, ma non sfrutta la successiva palla-break e sbaglia qualcosa di troppo, incrinando il parziale (24-21). Abrahan è indiavolato e lancia il recupero, portando il set ai vantaggi, ma la rimonta non si completa, complici due errori da fondocampo (sui sette totali) e uno in attacco. Chiude il block di Argenta su Ferri (28-26).

Il servizio di Pinelli mette in difficoltà la ricezione bresciana, che costringe spesso Tiberti al gioco più scontato e favorisce la lettura da parte del muro casertano. Aversa varia, giocando più con la pipe, e spinge sulla rotazione in battuta di Marra (14-9). Cominetti ritrova verve in battuta e Candeli chiude il primo tempo, accorciando 15-12. Abrahan è determinato, anche da fondocampo, e porta i suoi a meno uno, ma subisce il block di Canuto (18-16). Due errori in attacco e due al servizio da parte di Brescia spianano di nuovo la strada ai padroni di casa (23-20), che chiudono al secondo tentativo (25-22).

La Consoli gioca il tutto per tutto: Abrahan martella (4-7) e Tiberti lo serve più che può, riuscendo a dare qualche palla anche a Erati, protagonista poi per tre volte a muro (8-15). Con il block che tocca ogni palla, i tucani giocano finalmente in fiducia e staccano Aversa, nonostante l’ingresso di Agrusti, Chiapello e Biasotto (15-25).

Ancora il muro protagonista, assieme al buon turno in battuta di Candeli (1-3). Cominetti si fa perdonare la poca efficacia al servizio con la pipe del 5-8, ma Aversa riparte con Pinelli dalla linea di fondo e infila un break che la spinge avanti. Brescia resta calma e aggancia a 15, ancora con il buon lavoro a muro. Ace di Tiberti e contro-break con il cubano (17-20), poi una doppia fischiata al capitano gli vale l’ammonizione e riavvicina la Wow Green House. Candeli è freddo al servizio e agevola il lavoro a muro di Ferri; il bolide di Cominetti in diagonale regala quattro set ball ai suoi (21-25).

Tre ace in avvio, uno di Argenta e due di Lyutskanov, portano al 7-3 che incrina il match. Candeli combatte (8-6), ma a Brescia sfuggono prima una palla-break e poi una ricezione che lanciano invece Aversa sul 10-6 e sul 13-8, chiudendo di fatto la partita (15-9).

BRESCIA: Erati 15, Braghini (L) ne, Sarzi Sartori, Tiberti 3, Ferri 11, Cominetti 14, Malual, Franzoni (L), Ghirardi, Candeli 15, Mijatovic, Abrahan 21. All. Zambonardi e Iervolino.

AVERSA: Pinelli 1, Spignese (L), Argenta 19, Canuto 11, Lyutskanov 24, Presta 11, Rossini (L), Biasotto 1, Spagnuolo, Chiapello, Schioppa, Gatto, Marra 6, Agrusti. Coach: Passaro e Beltrame.