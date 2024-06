Da Brescia all’Indonesia: Camilla Mingardi giocherà a 11mila km da casa

Prima la meritata convocazione in Nazionale dopo l’ennesimo straordinario campionato, poi un ingaggio che forse in pochi si sarebbero aspettati. Camilla Mingardi, bresciana doc e grande protagonista del volley femminile che conta, ha accettato di giocare in Indonesia per l’ultima parte del campionato della nazione asiatica. Come riferito dall’agenzia internazionale Sport Team Management, sarà impegnata a Gresik (a oltre 11mila chilometri dalla sua Brescia per intenderci), per la precisione con la maglia della PBV Petrokimia.

È il segno che l’opposto 26enne non riesce proprio a star ferma e vuole sempre mettersi in gioco con esperienze non comuni. Il club indonesiano di cui diventerà presto una giocatrice a tutti gli effetti, è stato fondato nel 2002 e da quel momento ha conquistato al massimo il secondo posto in classifica nella ProLiga (piazzamento ripetuto per ben sei volte). Attualmente la PBV Petrokimia è piuttosto in difficoltà nel proprio girone, visto che ha conquistato una sola vittoria nelle sette partite disputate, ruolino di marcia che l’ha fatta scendere al sesto posto (su sette formazioni totali) con appena 4 punti.

Per qualificarsi alla fase successiva dovrà arrivare almeno quarta, una posizione che dista sei lunghezze. Ecco perché ci si affida alle prodezze di Camilla Mingardi, reduce da un’ottima annata a Vallefoglia culminata con la bellezza di 423 punti in 25 partite (settimo posto nella classifica delle top scorer di A1). In un nuovo continente manterrà lo stesso ritmo? È quello che si attendono i suoi nuovi tifosi indonesiani.