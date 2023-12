Volley A2, Brescia batte Reggio ed è sesta al giro di boa

Tre punti e sesta posizione al giro di boa. Questo il riassunto del 2023 del Gruppo Consoli Brescia che nel match di Santo Stefano batte Reggio 3-1 (25-19; 23-25; 25-20; 25-23). Quattro set, tolto il primo, molto combattuti.

"Una vittoria sofferta, - l'ha definita coach Zambonardi - come era prevedibile, davanti ad un pubblico caloroso che ci sostiene e ci fa sentire che apprezza il nostro sport. Dinanzi ad un avversario forte e motivato, nel quarto set i ragazzi sono stati bravi a tirarsi fuori dal buio in un momento in cui avevamo difficoltà in ricezione, a recuperare uno svantaggio pesante e a portarsi a casa tre punti che ci servono per affrontare più carichi la trasferta a Castellana del prossimo sabato".

BRESCIA: Erati 6, Braghini (L) ne, Sarzi Sartori, Tiberti 2, Bettinzoli ne, Ferri 1, Cominetti 14, Malual ne, Franzoni (L), Ghirardi ne, Candeli 13, Klapwijk 26, Mijatovic ne, Abrahan 15. All. Zambonardi e Iervolino.

REGGIO EMILIA: Caciagli ne, Mariano 10, Preti 4, Sesto, Sperotto 5, Catellani, Maiocchi ne, Gasparini 6, Bonola 6, Torchia (L) ne, Pochini (L), Volpe 7. Guerrini ne, Suraci 21.All. Fanuli e Zagni.