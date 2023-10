Volley A2, Brescia di nuovo fuori casa: sfida a Porto Viro

Per il debutto fra le mura di casa si deve attendere ancora un una settimana. Il Gruppo Consoli Brescia è pronto per la seconda sfida di campionato e di nuovo fuori casa, questa volta a Porto Viro. L'appuntamento è fissato per domani, domenica 29 ottobre alle 18.

Brescia va in cerca di continuità nel suo gioco e intende sfruttare sia la gara in Veneto, sia il successivo impegno casalingo contro la corazzata Cuneo, a calendario il primo novembre (ore 18.00), per il quale chiama a raccolta tutto il suo pubblico.

Coach Zambonardi conferma l’impegno del suo gruppo in allenamento, dove si sta aumentando costantemente il ritmo per lavorare con maggiore intensità su specifiche situazioni di gioco. "I ragazzi sono professionisti seri, fanno tesoro delle sconfitte e guardano avanti per costruire al meglio la partita successiva. Porto Viro, pur battuta nel torneo pre-campionato, ha un bel tasso di aggressività e ha tante individualità che ben conosciamo: da Garnica in regia a Bellei, ottimo cambio per il giovane opposto Barotto".