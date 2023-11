Volley A2, Brescia a Ravenna con una missione: consolidare i piani alti della classifica

In campo con l'obiettivo di consolidare i piani alti. Nella quinta giornata di campionato domani, domenica 5 novembre alle 19, il Gruppo Consoli Brescia va a casa della Consar Ravenna con l'obiettivo di consolidare i piani alti della classifica. La formazione di Zambonardi infatti, dopo quattro giornate, ha 8 punti, davanti ci sono solo Siena a 9, a 10 Pordenone e a 11 Grottazolina.

"qualunque sia l’avversario, è il nostro approccio alla gara quello che conta, - ha detto il tecnico in fase di pre paratita - perché è solo su quello che possiamo lavorare. Ravenna ha grandi ambizioni, talento e maggiore freschezza e noi porteremo in campo esperienza, tenacia e carattere. Questa Consoli è in crescita costante e ha voglia di fare vedere il suo bel gioco anche in Romagna".