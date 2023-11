Volley A2, la capolista è la capolista: Brescia ko con Grottazzolina

Squadra in casa

Squadra in casa Grottazzolina

Lotta, ma la capolista è la capolista. Nella settima giornata di campionato il Gruppo Consoli Brescia fa bella figura con Grottazzolina ma fa suo solo un set e perde 3-1. "Abbiamo certamente lottato contro una squadra di vertice e ho visto sprazzi di gioco molto buono, contrapposti però ad errori più banali, che a questi livelli non possiamo permetterci. C’è rammarico, - ha detto coach Zambonardi al termine - perché so che potevamo tornare con qualche punto, ma anche la gara di oggi ci restituisce la convinzione di potercela giocare con tutti. Grottazzolina ha approfittato delle nostre incertezze a muro, su cui dobbiamo lavorare da subito, e abbiamo concesso troppo al servizio oggi, con tanti errori che hanno pesato in avvio di gara".

Il primo set parte punto a punto ed è Brescia la prima a fare il break (9-13); la padrona di casa insegue fino al 17 pari ed è di nuovo punto a punto fino alla fine per il 25-22. Ancora equilibrio, ma stavolta è Grottazzolina a mettere la freccia con lo stesso break (13-9). Brescia non trova il modo di ricucire e cede 25-18.

Terzo set ancora in equilibrio (5-5), Brescia scappa sul 7-12 e Ortenzi richiama i suoi; stavolta la formazione di Zambonardi riesce a tenere le distanze fino al 14-18, ma Grottazzolina si fa sotto di nuovo per il 20 pari; finale caldissimo e lo conquista Brescia 23-25.

Il quarto set è all'insegna del punto a punto (14-14). Grottazzolina allunga 19-17, ma sul 20 pari Brescia può ancora sperare. 23 pari e Brescia brava a togliere due palle match, la terza no: finisce 27-25.

BRESCIA: Erati 6, Braghini (L) ne, Sarzi Sartori, Tiberti 3, Ferri, Cominetti 14, Malual ne, Franzoni (L), Ghirardi ne, Candeli 8, Klapwijk 22, Mijatovic ne, Abrahan 14. All. Roberto Zambonardi e Paolo Iervolino.

GROTTAZZOLINA Cubito ne, Vecchi, Lusetti, Canella 6, Mattei 8, Breuning 29, Mitkov, Bellomo ne, Fedrizzi 15, Marchiani 5, Romiti R. ne, Marchisio (L), Cattaneo 5. All. Ortenzi.