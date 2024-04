Ci sarà anche un po’ di Brescia nella finale scudetto del volley femminile

Un po’ a sorpresa, ma non troppo, la Savino del Bene Scandicci ha conquistato ieri la prima finale scudetto del volley femminile della propria storia. Il secondo 3-0 ai danni di Milano nel giro di pochi giorni ha fatto impazzire i tifosi toscani che ora devono soltanto attendere la rivale dell’atto conclusivo di questa stagione, l’Imoco Conegliano o l’Igor Novara. La presenza sicura della formazione allenata da Massimo Barbolini fa sì che ci sia anche un pizzico di Brescia in questa importante finale.

In effetti una delle giocatrici di Scandicci è proprio bresciana, da tempo stabilmente in Toscana ma in passato protagonista del volley che conta a pochi passi da casa. Si sta parlando di Sara Alberti, centrale 31enne con una solida esperienza in Serie A e che finora ha disputato 17 partite in stagione, collezionando anche 90 punti. Classe 1993, ha completato la propria crescita nel vivaio della Foppapedretti Bergamo prima di intraprendere la carriera da professionista con la maglia di Montichiari che ha accompagnato nella scalata verso la massima serie tra il 2012 e il 2014 per poi vivere, in biancorosso, anche la prima stagione di A1.

Con la maglia della nazionale juniores, ha vinto nel 2011 il campionato mondiale di categoria agli ordini di Marco Mencarelli. Tra le squadre che l’hanno vista protagonista si possono citare Novara, con cui ha vinto lo scudetto nel campionato 2016-2017, Firenze e la Promoball di Flero. Nel caso in cui dovesse essere Novara a vincere l’altra semifinale dei play-off, tra l’altro, ci sarebbe una sfida tutta bresciana per assegnare lo scudetto. Dell’Igor fa infatti parte Anna Danesi, originaria di Roncadelle e tra i perni della Nazionale Seniores.