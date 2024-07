C’è tanta Brescia agli Europei Under 17 di volley: brillano le stelle di Caterina Peroni e Martina Susio

Il 2007 è l’anno in cui la Nazionale Femminile di volley ha vinto per la prima volta nella storia gli Europei. Di quel gruppo facevano parte grandi campionesse: c’è ancora chi gioca come Serena Ortolani e chi ha smesso da poco come Tay Aguero, di sicuro quelle ragazze sono un punto di riferimento imprescindibile per le atlete di oggi. Ancora di più per chi proprio nel 2007 è nato, come due giocatrici originarie di Brescia che stanno facendo la fortuna della Nazionale Under 17, Martina Susio e Caterina Peroni.

Le Azzurrine sono impegnate negli Europei di categoria in Romania e hanno già inanellato due vittorie di fila. Dopo l’esordio con rimonta ai danni della Croazia (vittoria al tie-break dopo lo svantaggio al terzo set), ieri la squadra guidata da coach Fanni ha concesso il bis con un bel 3-1 che ha piegato le resistenze dell’Olanda. Nei due match Martina e Caterina hanno fornito un contributo di tutto rispetto.

In particolare, Caterina Peroni è già a quota 30 punti dopo i 15 messi a referto nella partita inaugurale e gli altri 15 di poche ore fa (tra cui quello della vittoria finale). Martina Susio si sta ritagliando invece un ruolo sempre più determinante: dopo il buon ingresso in campo contro la Croazia, ieri ha messo a terra 10 palloni, rimpinguando decisamente il suo bottino personale. Intanto oggi è in programma il terzo incontro degli Europei, alle 11:00 l’Italia se la vedrà con la Spagna. Caterina Peroni, dopo la “gavetta” con il CUS Brescia, ha assaggiato la Serie A con il Club Italia.

Nella stagione 2022-2023 ha infatti preso parte a tre partite dell’A2 con questa maglia, la stessa che ha difeso nell’ultimo campionato, ma in Serie B1. Per quel che riguarda Martina Susio, fa parte di una delle società più rinomate a livello nazionale per la formazione dei futuri talenti del volley. Martina gioca infatti nella Moma Anderlini e in quest’ultima stagione ha anche partecipato a un campionato difficile come quello della Serie B2.