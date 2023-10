Volley A2, rimonta da big per Brescia: battuto Porto Viro

Squadra in casa

Squadra in casa Delta Po Porto Viro

Che rimonta. Un Gruppo Consoli Brescia da vera big riemerge da un pessimo avvio di gara contro Porto Viro, gioca due set dominando e vince al tie break 2-3 (25-23; 25-21; 18-25; 14-25; 12-15). La seconda partita per la formazione di Zambonardi che finisce al tie break e per ora sei punti in tutto conquistati.

Il primo set è un confronto in totale equilibrio fino al 17-16, poi sono i padroni di casa a creare il break (20-17). Brescia accorcia 22-21 ed è ancora punto a punto fino al 25-23. Musica simile nel secondo set con le squadre punto a punto fino al 13 pari e poi, proprio come nel primo set, è Porto Viro a dettare legge (19-14). Pausa per il coach lombardo, al rientro le distanze rimangono simili, arriva Brescia al 21-19, ma chiudono i padroni 25-21.

Avvio di chi vuole riscatto quello di Brescia nella terza frazione (1-4); pausa per Porto Viro, parità 5-5, Brescia però crea un altro break 5-11 toccando le sei lunghezze di vantaggio ed è brava ad amministrarle bene fino alla fine: 18-25. Senza storia il quarto set: per Brescia è 3-10 e sul 12-20 è massimo vantagggio; Porto Viro rimane indietro e trionfa Brescia 14-25.

Con l'adrenalina dalla sua parte Brescia continua a lottare, ma il quinto set è come i primi due, un eterno punto a punto fino al trionfo di Brescia.