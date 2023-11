Volley A2, per Brescia tre punti con Ortona da quarto posto

Un piccolo brivido nel secondo set, per il resto una marcia fatta senza intoppi. Finisce 3-0 la sfida fra il gruppo Consoli Brescia e il fanalino di coda del campionato Ortona. La formazione di coach Zambonardi è ora al quarto posto in classifica a 15 punti insieme alla. Consar Ravenna. “

"Volevamo vincere da tre e siamo stati bravi a riacciuffare un secondo set che si era messo in una maniera ambigua… da lì abbiamo giocato sciolti. Ora ricarichiamo le pile per la trasferta a Prata di Pordenone dove l’obbiettivo sarà fare punti" ha commentato Cominetti, autore di 11 punti.

Dopo il minuto di rumore peril 25 noembre, i primi tre punti sono di Ortona, che difende le diagonali di Abrahan e passa con Marshall. Brescia recupera giocando in maniera ordinata e battendo bene, a differenza degli ospiti, che regalano tanto. Missile out di Cantagalli e tempo tecnico per Lanci sul 14-10. Ace di Cominetti sulla riga e doppio muro su Bertoli (Erati e Abrahan) per il 25-14 siglato in primo tempo da Candeli.

La Sieco trova qualche varco nel muro di casa e resta in partita con un Cantagalli più efficace, che mantiene l’equilibrio in campo. Abrahan trova il block sul connazionale che vale il break del 20-18 e poi chiude una diagonale strettissima su alzata di Cominetti, bravo a sostituirsi a Tiberti, impegnato in difesa. Ortona approfitta di una disattenzione difensiva di Brescia e ricuce il gap di tre punti, ma Erati smorza l’entusiasmo con un buon muro (23 pari). Il primo set ball ospite è annullato dal check, che rileva un’invasione a rete, ma Klapwijk manda out l’occasione per chiudere e si va ai vantaggi. Risolve Cominetti con due ace poderosi (27-25).

Bertoli è insidioso con la palla corta del 6-8, ma Klapwijk ritrova potenza e astuzia per il sorpasso (10-8). La Consoli macina difese e gioca con spavalderia, staccando gli avversari grazie a tocchi furbi che tolgono tranquillità ad una Sieco non più combattiva dopo l’occasione persa nel parziale precedente. Il tecnico abruzzese prova a cercare energie dalla panchina sul 18-11 e inserisce Falcone, Donatelli (2006) e il regista Lanci. Zambonardi dà spazio a Ghirardi e Ferri; Abrahan anticipa il finale con l’ace del 22-12 e l’errore dai nove metri degli ospiti sancisce i tre punti pieni per i tucani (25-13).

BRESCIA: Erati 6, Braghini (L) ne, Sarzi Sartori, Tiberti, Bettinzoli ne, Ferri 1, Cominetti 11, Malual ne, Franzoni (L), Ghirardi, Candeli 7, Klapwijk 15, Mijatovic ne, Abrahan 14. All. Roberto Zambonardi e Paolo Iervolino.

ORTONA: Fabi 3, Broccatelli (L), Bertoli 5, Benedicenti (L), Del Vecchio ne, Marshall 11, Patriarca ne, Cantagalli 11, Falcone, Tognoni 3, Donatelli 1, Ferrato 1, Di Giulio ne, Lanci E.