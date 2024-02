Volley A2, Brescia si carica mentre aspetta la capolista Grottazzolina

Big match. Proprio un big match quello che attende il Gruppo Consoli Brescia fra le mura di casa. Domenica 11 febbraio alle 19 al San Filippo arriva la capolista Grottazzolina.

"Ce la possiamo giocare con tutte le squadre, - dice capitan Tiberti- siamo tenaci e ci sappiamo divertire. A questo livello di gioco, il primo impegno per dare fastidio a Grottazzolina è quello di battere e ricevere bene: siamo una squadra che può fare male dai nove metri e dovremo sfruttare quell’arma per disinnescare il potenziale offensivo dei nostri avversari, che pure hanno un servizio micidiale".

Il capitano si riferisce al danese Breuning Nielsen, stella della compagine marchigiana e capocannoniere della categoria con 509 punti fatti in stagione e una media di quasi 27 a partita, contro i pur ottimi 22 di Klapwijk. Grottazzolina è alla sua ottava stagione in serie A ed è guidata da coach Ortenzi sin dalla B1. Scende in campo con il regista Marchiani incrociato a Breuning Nielsen, Fedrizzi e Cattaneo in posto quattro, Canella e Mattei al centro, mentre Marchisio è il libero.