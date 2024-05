Volley A2, è l'ora della Coppa Italia: Brescia sogna il trofeo

Obiettivo trofeo, ma prima serve un biglietto per la finalissima da conquistare. Il Gruppo Consoli Brescia è fra le formazioni protagoniste nella nuova edizione della Coppa Italia di A2. La squadra giocherà la seconda semifinale alle 19.30 di oggi, sabato 11 maggio, a Cuneo contro Porto Viro. A quell'ora si saprà già la prima finalista fra la Consar Ravenna e Grottazzolina. Alle 17.30 di domani, domenica 12, la finalissima.

"La formula permette di continuare la stagione per chi procede nella competizione. Dà soddisfazione a tifosi e sponsor, dieci anni fa oggi noi centravamo la promozione in Serie A2, in dieci anni in questo campionato per noi è la seconda volta che arriviamo alla fase finale. Per noi è una gioia enorme essere qui, onoreremo al meglio la manifestazione" ha detto coach Zambonardi.