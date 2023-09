Volley A2, Brescia inizia con energia la serie di amichevoli

Parte con un’ottima prestazione della Consoli Sferc McDonald’s la serie di amichevoli in programma prima dell’avvio di campionato. Dei quattro set giocati contro Reggio Emilia, i primi tre si chiudono a favore di Tiberti e compagni che mettono in campo percentuali di attacco incoraggianti (57 e 71 e 52%), sempre superiori a quelle dei padroni di casa, e crescono anche a muro nel corso della partita. Nel quarto parziale, il tecnico bresciano mantiene la diagonale principale e la linea di difesa di Franzoni, per inserire Ferri e Sarzi Sartori laterali, Malual e Mijatovic al centro, dando spazio a tutti i suoi atleti, che cedono 25-21.

"Nonostante l’avvio aggressivo al servizio di Reggio Emilia – spiega coach Zambonardi – siamo stati bravi a reagire non forzando la battuta, ma puntando invece sulla correlazione muro-difesa che ci ha concesso di incassare buoni break. Nel complesso un’ottima partita, considerando che era la prima e che non abbiamo dato ancora spazio al gioco nelle nostre sedute tecniche. Tiberti sta dando indicazioni a tutti i nuovi per sfruttare al meglio il suo gioco veloce: siamo solo all’inizio e sono contento di poter tornare in campo già tra un paio di giorni, dando spazio a tutto il gruppo che sta lavorando bene e merita di essere ricompensato".

Venerdì 15, la Consoli sarà infatti al PalabancaSport di Piacenza dove se la vedrà con una Gas Sales sì priva degli atleti impegnati con le rispettive Nazionali, ma pur sempre squadra di Superlega! Non ci saranno Romanò e l’ex tucano Scanferla – protagonisti della Final Four dell’Europeo – e nemmeno Simon, ma il team agli ordini di Anastasi è comunque un banco di prova d’eccezione e da sfruttare al meglio. Inizio riscaldamento alle 17, ingresso libero.

BRESCIA: Sarzi Sartori 2, Tiberti 2, Bettinzoli NE, Ferri 11, Cominetti 14, Malual 1, Franzoni (L), Ghirardi, Candeli 7, Mijatovic 1, Klapwijk 16, Abrahan 7, Erati 7. All. Roberto Zambonardi e Paolo Iervolino.

REGGIO EMILIA: Caciagli 3, Mariano 2, Sesto 3, Sperotto 2, Catellani 1, Maiocchi NE, Gasparini 11, Bonola, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 1, Marks 5, Guerrini 7, Suraci 20. Coach: Fabio Fanuli, Tommaso Zagni.