C’è anche un po’ di Bedizzole nell’ultima finale Under 18 di volley femminile, che si è disputata lo scorso weekend in Puglia. A trionfare è stata l’Imoco San Donà, formazione giovanile della blasonata Conegliano, capace di imporsi al tie-break contro il Volleyrò Casal de’ Pazzi.

A rendere noto questo contributo bresciano è stato il Volley Bedizzole, che ha pubblicato con orgoglio un post sui propri account social: “La nostra atleta Elena Arici conquista l’Italia. Abbiamo aspettato qualche giorno, perché l'emozione è stata troppa. Domenica la nostra Elena con la squadra dell'Imoco, in cui milita in questa stagione, ha battuto il Volleyrò e ha così vinto il tricolore Under 18”.

Il club lombardo ha poi aggiunto: “La nostra atleta aggiunge così l'oro in Under 18 all'argento vinto in Under 15 (stagione in cui collaboravamo con il Volley Visette) e al bronzo in Under 14 con i nostri colori e il prossimo anno avrà l'occasione di arricchire ulteriormente la sua collezione. Non vediamo l'ora di accogliere Elena in palestra. Siamo tutti davvero orgogliosi di te. Da Bedizzole a Campionessa d’Italia! Se puoi sognarlo, puoi farlo!”.

Schiacciatrice, classe 2007 (compirà 17 anni il prossimo mese di agosto), Elena è stata uno dei punti di forza della Green Up Bedizzole nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023, prima di approdare appunto a San Donà diventando una delle "panterine" più promettenti.