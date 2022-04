B1: trasferta trentina negativa per la Green Up Bedizzole, sconfitta in tre set

Serata storta in Trentino per la Green Up Bedizzole. Il fanalino di coda del girone B della B1 femminile di volley non è riuscito a smuovere la propria classifica (4 punti all’attivo) nel match esterno contro una Rothoblaas Volano in forma smagliante da diverse settimane. La squadra di casa, infatti, veniva da quattro successivi consecutivi che sono diventati 5 con quello inflitto proprio ai danni di Bedizzole.

Il 3-0 è stato la conseguenza di un atteggiamento rinunciatario da parte delle ragazze di coach Polito che non sono andate oltre i 19 punti ottenuti nel secondo parziale. Il primo set, invece, si è concluso sul 25-17, oltre alla terza frazione di gioco che è terminata con un eloquente 25-18. A rendere la partita ancora più deludente ci ha pensato il referto. Nessuna giocatrice di Bedizzole è stata capace di raggiungere la doppia cifra, con Populini e Marchesini tra le migliori della Green Up con 7 punti a testa.

Ora ci sarà spazio per la pausa pasquale prima della ripresa del campionato, con il penultimo turno che vedrà le bresciane giocare in casa contro Gorle prima dell’ultima gara della regular season, la trasferta per affrontare l’Enercom Crema. Il tabellino del match:

ROTHOBLAAS VOLANO-GREEN UP BEDIZZOLE 3-0 (25-17, 25-19, 25-18)

ROTHOBLAAS VOLANO VOLLEY: Bonafini 2 (2a), Petruzziello 12 (11a+1b), Bellini 4 (2a+1m+1b), Pucnik 10 (10a), De Val 9 (6a+3m), Tresoldi 10 (7a+2m+1b), Pierobon (L); Galbero 6 (6a), Tasholli 5 (4a+1m), Tomasi ne, Cramerotti ne, Civetta ne. Allenatore: Luca Parlatini

GREEN UP BEDIZZOLE VOLLEY: Uzunova 1, Corella 2, Populini 7, Marchesini 7, Penocchio 3, Danesi 5, Tagliani (L); Macobatti 3, Arici 1, Bottarelli G. 0, Serafini 0, Okonofua 0, Cecchetto ne, Bottarelli M. ne. Allenatore: Daniele Polito