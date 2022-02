B1: continua il “sortilegio” di Bedizzole, nuova sconfitta con Trento ma un bel set conquistato

Squadra in casa Green Up Bedizzole

Ultimo posto in classifica, zero punti all’attivo e 3 set conquistati in tutta la stagione. Non è un bel bottino quello della Green Up Bedizzole che anche sabato è uscita sconfitta dal campo, per la precisione tra le mura amiche contro la Walliance ATA Trento. L’1-3 è comunque maturato dopo un bel match disputato dalle lombarde, capaci di pareggiare il conto set e di crollare soltanto nella seconda metà dell’incontro. A dare la spinta alle atine è stato senza dubbio il fondamentale del muro (12-1 per loro), così come l’efficienza del servizio, che ha prodotto un ace in più (8 contro 7) a fronte di ben 8 errori in meno (5 contro 13).

Splendide le prove di Aurora Marchesini (19 punti), top scorrere di giornata, e Arianna Populini (17). Settetto di partenza obbligato per l’Ata, che inizia con Granieri in regia, Venturato opposta, Orlandini e Gitti in banda, Bertoldi e Baccolo al centro, Eccel libero. Nel Bedizzole manca il bomber Elisa Marinoni e c’è la nuova regista Ester Serafini, che gioca in diagonale a Lara Danesi, Arianna Popolini e Aurora Marchesini sono in banda, al centro Laura Cecchetto e Maria Penocchio, con Matilde Tagliani libero.

Primo set. La prima metà abbondante del primo set è di marca bresciana. Il Green Up riesce a difendere e a rigiocare con una certa continuità e a costruirsi un vantaggio significativo, che arriva fino ad un preoccupante +4 sul 10-6: decisivi un muro di Cecchetto su Baccolo e una pipe lunga di Orlandini. Marco Mongera usa il primo time out, ma fino al 16-12 cambia poco, perché le ospiti riescono sì ad avvicinarsi (11-10 grazie all’ottimo turno al servizio di Gitti), ma poi vanno di nuovo sotto 16-12 sul turno al servizio di Populini. A questo punto entra Blasi per Venturato e dopo il cambio palla l’Ata rialza la testa. Prima con i servizi di Orlandini la Walliance si porta a -1, poi con quelli di Blasi va all’aggancio sul 19-19. La difesa lavora bene e Camilla Gitti mette a terra alcuni palloni pesanti, affiancata dai tocchi di Ilaria Granieri. Sul 20-20 arriva lo strappo decisivo: i servizi di Camilla Gitti fanno molto male al Bedizzole (si annota anche un ace), che si incarta, così le ospiti volano sul 20-24, poi fissato in un 21-25.

Secondo set. Il secondo set inizia con la Walliance che si porta subito avanti per 2-6, grazie a due ace consecutivi di Francesca Baccolo, un vantaggio che viene difeso fino al 6-10, quando una decisione arbitrale contestata dall’Ata (il tocco del muro ospite non si vede) oltre ad assegnare il cambio palla alle bresciane fa perdere un po’ di concentrazione alla squadra, che incassa due break per mano di Gitti (pipe out) e Populini per il 9-10. L’Ata riprende quota e sull’11-15 sembra di nuovo in controllo, ma non è così, perché Bedizzole comincia a forzare il servizio e a procurarsi punti diretti e facili ricostruzioni, impattando sul 17-17. La partita si infiamma, con il turno al servizio di Gitti il punteggio torna su un confortante 17-21, protagonista Orlandini, ma poi Uzunova (schierata al centro al posto di Cecchetto da inizio set) risponde per le rime dei nove metri: primo tempo out di Bertoldi, ace su Eccel, errore di Orlandini ed è la parità. L’Ata si procura due set ball sul 23-24 e sul 24-25, annullati da un fallo di portata e da un attacco di Populini, che fa però seguito ad una difesa miracolosa del Bedizzole, sempre contestata dall’Ata. Dopo il cartellino giallo a capitan Bertoldi un ace di Bottarelli, entrata appositamente, e un attacco di Marchesini fissano lo splendido 27-25.

Terzo set. Il finale della seconda frazione lascia un po’ di amaro in bocca all’ATA. L’inizio del terzo parziale segue il trend del finale di quello precedente, visto che il Green Up si riporta avanti per 6-2, grazie ad attacchi e servizi della laterale Arianna Populini. Le ospiti si avvicinano (7-5) e poi vanno al sorpasso con l’ottimo turno al servizio di Francesca Baccolo, che crea grossi grattacapi alla ricezione bresciana: due ace, un muro di Bertoldi e un attacco di Gitti capovolgono la situazione (7-9). Il Bedizzole reagisce e tiene botta fino al 14-15, quando ci pensa Emma Orlandini dai nove metri a lanciare le trentine verso il successo del parziale: dopo un altro ace, Baccolo e Gitti vano a segno e un'invasione bresciana fa 15-20. Chiude, 17-25, un attacco di Ilaria Granieri.

Quarto set. L’ultima frazione è la più semplice per la Walliance. Bedizzole accusa il colpo dopo aver perduto quella precedente in maniera netta e molla fin dai primi scambi. Con Granieri in battuta, che semina il panico nella ricezione di casa, l’Ata vola sullo 0-6, e anche grazie ad un muro di Venturato su Marchesini, poi il livello del match cala, e si annotano errori su errori, soprattutto al servizio. Tre in attacco di Camilla Gitti, fra il 3-10 e il 6-11 danno un po’ di respiro al Green Up, ma dopo quella piccola pausa l’Ata ricomincia a girare e a conquistare break point, lavorando bene a muro e avendo pazienza negli scambi lunghi. Il tabellino del match:

GREEN UP BEDIZZOLE-WALLIANCE ATA TRENTO 1-3 (21-25, 27-25, 17-25, 13-25)

BEDIZZOLE: Serafini, Danesi, Marchesini, Populini, Cecchetto, Penocchio, Tagliani, Corella, Bottarella, Bellodi, Arici, Uzunova, Macobatti. All. Polito

ATA TRENTO: Granieri, Venturato, Gitti, Orlandini, Bertoldi, Baccolo, Eccel, Carosini, Blasi, Guerzoni. All. Mongera