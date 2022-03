B1: sconfitta pesante in casa per la Green Up Bedizzole, netto 3-0 in favore di Busnago

Squadra in casa Green Up Bedizzole

L’emozione del primo punto stagionale ha già lasciato spazio a una nuova sconfitta senza niente in palio. Il match casalingo della Green Up Bedizzole contro la Dolcos Busnago è terminato con uno 0-3 pesante, soprattutto se si esaminano i punteggi dei tre set. La formazione brianzola ha conquistato in trasferta tre punti importanti per la corsa alla salvezza, dominando le bresciane che rimangono fanalino di coda del girone B della B1 femminile di volley.

Le busnaghesi sono scese in campo maggiormente determinate e hanno controllato il match dall’inizio alla fine. C’è un ulteriore dettaglio che fa capire quanto la Green Up sia stata poco incisiva nel weekend appena trascorso. Solo nella terza frazione, sull’11 pari, il coach ospite Motta è stato costretto a chiamare time-out per riaccendere l’interruttore ed evitare pericolosi cali di tensione, ottenendo poi dalle sue ragazze una pronta risposta.

Il prossimo impegno è in programma per sabato 19 marzo 2022, quando Bedizzole ospiterà Argentario, formazione che la precede in classifica di 3 lunghezze. L’occasione per l’aggancio è ghiotta e la speranza è che si torni ai livelli di gioco mostrati con Almenno. Il tabellino del match:

GREEN UP BEDIZZOLE-DOLCOS BUSNAGO 0-3 (14-25, 14-25, 17-25)

BEDIZZOLE: Serafini, Danesi, Marchesini, Populini, Cecchetto, Penocchio, Tagliani, Corella, Bottarella, Bellodi, Arici, Uzunova, Macobatti. All. Polito

BUSNAGO: Erba 2, Fenzio 7, Pistocchi (L), Cornelli 15, Sarti Cipriani, Bonetti, Crippa 8, Ditommaso, Rossi 11, Zonta 17, Cologno, Guglielmi, Foscari (L). All.: Motta e Ouarga.