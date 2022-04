B1: primo set da favola poi il crollo, Bedizzole perde 3-1 contro Don Colleoni

Squadra in casa Green Up Bedizzole

Brutta sconfitta casalinga per la Green Up Bedizzole che ha comunque dato filo da torcere alla Pallavolo Don Colleoni. Matteo Prezioso schiera Milani in regia, Simpsi opposta, Fontana e Tonello attaccanti di palla alta, Cigarini e Campagnolo al centro, Mainetti libero. Polito per le padrone di casa manda in campo Corella in palleggio, Danesi opposta, Marchesini e Populini in posto quattro, Penocchio – Uzunova al centro e Tagliani libero. Partono forte le padrone di casa che, nonostante l’infelice posizione in fondo alla classifica giocano ad alto ritmo e colgono di sorpresa le rossoblù 7-4; un muro di Cigarini vale il ribaltone 8-9 ma i punti di Marchesini trascinano Bedizzole nuovamente al vantaggio 20-14.

La reazione orobica è positiva e un primo tempo di Cigarini vale il pareggio 24-24 ma il ribaltone non si completa e sono le padrone di casa a chiudere con un ace 27-25. Inizia con un 3-0 in favore delle bresciane anche il secondo set subito ribaltato con Simpsi (16 punti per lei a fine gara) che sigla il 4-6; sostanziale equilibrio fino all’11-11 poi sono le orobiche ad allungare 13-18 per chiudere, dopo un tentativo di recupero di Bedizzole (18-20), il parziale 18-25 pareggiando il conto dei set.

Trescore si è ripresa dal primo set ma le padrone di casa restano combattive e la terza frazione si gioca di nuovo in sostanziale equilibrio fino al 15-15, qui le rossoblù allungano con Tonello che sigla il punto del 17-22 e chiudono 21-25 portandosi in vantaggio 1-2. Il quarto parziale è quello “meno combattuto” della gara con le orobiche subito in fuga 4-7 che allungano 8-14 e chiudono con un muro punto di Campagnolo il set 11-25 e la gara 1-3. Il tabellino del match:

GREEN UP BEDIZZOLE-PALLAVOLO DON COLLEONI 1-3 (27-25, 18-25, 21-25, 11-25)

BEDIZZOLE: Macobatti 4, Penocchio 3, Bottarelli, Uzunova 3, Serafini, Marchesini 20, Adami, Populini 20, Tagliani, Cecchetto, Corella 4, Danesi 4. All. Polito

DON COLLEONI: Cigarini 17, Volontè, Locatelli, Mainetti, Rossi, Simpsi 16, Tonello 20, Milani 2, Campagnolo 13, Fontana 4, Rosso, Molinari Tosatti. All. Prezioso