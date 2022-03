B1: primo punto in campionato per Bedizzole che sfiora il colpaccio con Almenno

Squadra in casa Green Up Bedizzole

Il primo punto non si scorda mai, figurarsi quando potevano essere anche di più. Si può riassumere in questa maniera il recupero di ieri sera del girone B della B1 femminile di volley che ha visto protagonista la Green Up Bedizzole. La squadra bresciana ha affrontato in casa il Chorus Lemen Almenno e finalmente è arrivato il primo punto stagionale, addirittura con qualche rimpianto. Le ragazze di coach Polito hanno perso 3-2, subendo una rimonta incredibile che ha fatto svanire quella che sarebbe stata una meritata vittoria.

Bedizzole ha sorpreso fin dal primo scambio le ospiti: il 25-22 ha galvanizzato l’intero ambiente per l’1-0 che ha dato ulteriore linfa alle padrone di casa, capaci di bissare il successo anche nel secondo parziale. Il 25-19 ha dimostrato quanto il dominio sia stato ancora più netto e il 2-0 ha sancito il primo punto ufficiale dell’anno. La Green Up non si è però accontentata e la terza frazione di gioco è stata un’autentica battaglia. Le bresciane hanno perso soltanto ai vantaggi, un 27-25 che ha lasciato l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato.

A quel punto Almenno si è rinvigorita e ha dominato il quarto set (25-14), prolungando la partita. Il tie-break è stato quindi inevitabile, con le ospiti che si sono imposte 15-12. La strada intrapresa è davvero buona e con la stessa grinta di ieri arriverà di sicuro anche la prima vittoria in campionato. Il tabellino del match:

GREEN UP BEDIZZOLE-CHROUS LEMEN ALMENNO 2-3 (25-22, 25-19, 25-27, 14-25, 12-15)

BEDIZZOLE: Serafini, Danesi, Marchesini, Populini, Cecchetto, Penocchio, Tagliani, Corella, Bottarella, Bellodi, Arici, Uzunova, Macobatti. All. Polito

ALMENNO: Arsenov, Felappi S., Malinov, Felappi G., Adubea, Agazzi, Franchi, Rota, Zanella. All. Malinov