B1: due set da sogno per Bedizzole, ma a vincere è la Warmor Gorle

Squadra in casa Green Up Bedizzole

Una premessa buonissima e un esito finale molto meno felice. La Green Up Bedizzole ha cercato di rendere indimenticabile l’ultima gara interna di questa stagione, ma alla lunga le differenze di valori sono emerse ancora una volta. Le bresciane sono uscite sconfitte in 4 set nel confronto con la Warmor Gorle, quarta forza del girone B della B1 di volley femminile che ha dovuto faticare più del previsto per espugnare il campo della Green Up.

Il primo set è stato un’ottima dimostrazione di quello che la squadra di coach Polito può fare. Ne è venuto fuori un 25-20 che ha premiato Bedizzole e che poteva essere accompagnato da un secondo parziale altrettanto positivo. Nella seconda frazione di gioco, infatti, Gorle è riuscita a pareggiare il conto set, allungando soltanto nella parte conclusiva e lasciando l’amaro in bocca alle padrone di casa per il beffardo 25-22.

Purtroppo il terzo e il quarto set sono stati senza storia, con un enorme passo indietro da parte delle lombarde, capaci di conquistare molti meno punti. Tra una settimana finirà il campionato della Green Up, impegnata in trasferta sul campo dell’Enercom Crema. Il tabellino del match:

GREEN UP BEDIZZOLE-WARMOR GORLE 1-3 (25-20, 22-25, 13-25, 15-25)

BEDIZZOLE: Uzunova, Corella, Populini, Marchesini, Penocchio, Danesi, Tagliani (L); Macobatti , Arici, Bottarelli G., Serafini, Okonofua, Cecchetto, Bottarelli M. All. Polito

GORLE: Sala, Malvestiti, Anello, Berera, Teli, Pillepich, Odoli, Facoetti, Negri, Russo, Manzano, Suagher. All. Rossi