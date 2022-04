B1: Costa Volpino troppo forte per Bedizzole, la Green Up cede in 3 set

Tanto coraggio e forza di volontà non sono stati d’aiuto alla Green Up Bedizzole per fronteggiare un avversario insidioso e, francamente, fuori portata. Nel recupero di campionato del girone B della B1 femminile di volley, le bresciane sono state impegnate in trasferta contro la CBL Costa Volpino, compagine che sta lottando per conquistare un posto nei play-off promozione.

Si tratta della terza forza del girone (attualmente seconda a pari merito con Lecco, ma con un match in più), di conseguenza la sfida era proibitiva, ma Bedizzole non si è data subito per vinta. Fatta eccezione per il secondo set (perso nettamente 25-10), gli altri due parziali hanno visto la Green Up controbattere ai colpi esperti e precisi delle padrone di casa. Più che positiva la frazione di gioco conclusiva, in cui le ragazze di coach Polito sono rimaste vicine nel punteggio, chiudendo con 18 punti complessivi, il miglior bottino di ieri sera.

Con questo ko, Bedizzole rimane all’ultimo posto in classifica, sempre con 4 punti all’attivo e con gli stessi incontri disputati rispetto all’Argentario, squadra con cui condivide il poco ambito ruolo di fanalino di coda. Il tabellino del match:

CBL COSTA VOLPINO-GREEN UP BEDIZZOLE 3-0 (25-16, 25-10, 25-18)

COSTA VOLPINO: Dell’Orto, Giudici, Pozzoni, Bonomi, Angelini, Tangini, Zardo, Pezzoli. All. Cominetti

BEDIZZOLE: Macobatti, Penocchio, Bottarelli, Uzunova, Serafini, Marchesini, Adami, Populini, Tagliani, Cecchetto, Corella, Danesi. All. Polito