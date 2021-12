B1: Bedizzole sfiora la conquista del primo punto, 1-3 con tanto rammarico a Busnago

Fanalino di coda sì, ma con grande onore. Laavrebbe meritato la conquista del primo punto stagionale nella trasferta di ieri a Busnago: purtroppo le padrone di casa si sono imposte in rimonta 3-1, ma le bresciane hanno messo in mostra una buona pallavolo, vincendo con merito il primo parziale e. Primo set sempre in rincorsa per le padrone di casa (4-8, 14-16, 18-21), che impattano sul 24-24, prima di cedere ai vantaggi.

Pronta la reazione della Dolcos nel secondo, dominato fin dai primi scambi (8-1, 16-10, 21-13). Avvio di terza frazione favorevole alle ospiti (5-8), poi le brianzole mettono la freccia (16-10, 21-17); nel finale le bresciane rientrano pericolosamente, ma questa volta le leonesse riescono a piazzare la zampata vincente. Senza storia il quarto parziale, con Busnago padrone del campo che incamera i tre punti in palio.

Bedizzole rimane a zero punti e in fondo alla classifica, anche se può consolarsi con il secondo set stagionale all’attivo. Fra una settimana si concluderà il 2021 con una gara alla portata, quella contro l’Argentario che ha appena un punto in più della Green Up. Il tabellino del match:

DOLCOS BUSNAGO-GREEN UP BEDIZZOLE 3-1 (27-29, 25-13, 27-25, 25-17)

Busnago: Erba, Bizzotto, Pistocchi (L), Sarti Cipriani, Bonetti, Crippa, Ditommaso, Rossi, Zonta, Cologno, Radice (L), Guglielmi, Meneghello. All.: Motta

Bedizzole: Macobatti, Marchesini, Populini, Marinoni, Sturniolo, Moriconi, Tagliani (L), Penocchio, Cecchetto, Corella, Bottarelli (L), Okonofua, Comoletti, Uzunova. All.: Polito