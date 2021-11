B1: Bedizzole non si sblocca, la Chromavis Abo si impone in tre set

Pronostico rispettato purtroppo. Laha fatto il suo al PalaCoim di Offanengo contro la, liquidata in tre set. La formazione lombarda rimane ferma a zero punti in classifica nel girone B della B1 femminile, dopo aver incassato cinque sconfitte in altrettante gare. Le neroverdi cremasche hanno offerto una prova di sostanza in tanti fondamentali,: Bedizzole ha incontrato grosse difficoltà anche per via del lavoro collettivo in battuta delle padrone di casa, come ben testimoniato dalla doppia cifra nella colonna degli ace,. Per invertire la rotta, le bresciane proveranno a far prevalere il fattore casalingo sabato 20 novembre, quando l’avversario sarà Volano Volley. Il tabellino del match:

CHROMAVIS ABO-GREEN UP BEDIZZOLE VOLLEY 3-0 (25-15, 25-21, 25-22)

CHROMAVIS ABO: Martinelli 9, Pinali 10, Cattaneo 7, Galletti 5, Fedrigo 10, Anello L. 7, Porzio (L), Bortolamedi. N.e.: Tommasini (L), Maggioni, Iani, Provana, Cicchitelli. All.: Bolzoni

GREEN UP BEDIZZOLE VOLLEY: Macobatti 5, Marchesini 3, Populini 8, Marinoni 6, Sturniolo 1, Moriconi 2, Tagliani (L), Penocchio, Cecchetto 3, Corella 3. N.e.: Bottarelli (L), Okonofua, Comoletti, Uzunova. All.: Polito