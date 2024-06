Anna Danesi si riavvicina a casa: la giocatrice bresciana torna alla Vero Volley

Anna Danesi torna a Vero Volley: dopo l’addio di due anni fa la centrale italiana, attuale capitano della Nazionale, vestirà ancora i colori della prima squadra femminile del Consorzio nella stagione 2024/2025. Anna Danesi nasce a Brescia il 20 aprile 1996. All’età di cinque anni inizia a giocare a pallavolo (Roncadelle, Flero, Iseo), passando successivamente nelle giovanili del Progetto Volley Orago.

Nel 2011 si trasferisce a Villa Cortese, formazione con cui vince due scudetti Under 18. Nel 2012 arriva la prima convocazione in nazionale italiana Under 18, rappresentativa con cui vince il Torneo 8 Nazioni. Vissuta la stagione 2013-14 con il Volleyrò Casal de’ Pazzi in Serie B1, nella stagione 2014-15 viene chiamata nel Club Italia, squadra con cui gioca un’annata sportiva in A2 e una in A1, in cui chiude come quarta best blocker del campionato con 70 muri messi a segno.

Dalla stagione 2016-17 entra a far parte dell’Imoco Volley Conegliano, club con il quale vince due Supercoppe italiane, la Coppa Italia 2016-17 e due Scudetti; passa poi al Vero Volley dove in tre anni vince una CEV Cup e si aggiudica per due volte il titolo di miglior muro del campionato (2020 e 2022). Nelle stagioni 2022-23 e 2023-24 gioca a Novara dove alza una CEV Challenge Cup nel 2024. Ora è pronta per una nuova avventura con la maglia della Vero Volley Milano.

“Per me tornare a Vero Volley è un po’ come tornare a casa – esordisce Danesi – È stato facile prendere questa decisione perchè sia io sia il Consorzio abbiamo lo stesso obiettivo: migliorare anno dopo anno alzando sempre di più l’asticella. Non vedo l’ora di rivedere tutti i tifosi e di vestire la maglia Vero Volley ancora una volta! Un grande saluto a tutti, a presto!“.