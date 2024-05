Anna Danesi orgoglio bresciano: “Essere capitano della Nazionale è facile e divertente”

Le azzurre di Julio Velasco hanno raggiunto nella prima mattinata italiana Macao, sede della Pool della Volleyball Nations League 2024. Bosetti e compagne nella tappa cinese saranno chiamate ad affrontare: Francia (29 maggio, ore 10), Repubblica Dominicana (30 maggio, ore 06.30), Brasile (1° giugno, ore 6.30) e nell’ultima sfida le padrone di casa cinesi (2 giugno, ore 13.30). Quattro sfide in cui l’Italia andrà a caccia di ulteriori punti per avvicinarsi sempre di più la qualificazione olimpica, al momento la formazione tricolore occupa la 5a posizione del World Ranking (343,79 pt.), con un vantaggio di circa 57 punti sull’Olanda (286, 67 pt.) a oggi la prima delle squadre escluse da Parigi 2024.

Tra le atlete che si sono messe in mostra c’è senza dubbio la bresciana Anna Danesi, capitano della Nazionale per scelta del ct italo-argentino. Queste sono state le sue dichiarazioni delle ultime ore: “Ci aspetta una pool molto difficile, penso che in questa VNL nessuna squadra vada sottovalutata, mi riferisco per esempio alla Francia che rappresenta la new entry del torneo. Sono convinta che mercoledì faranno di tutto per metterci in difficoltà e quindi noi dovremo scendere in campo con il giusto atteggiamento. A maggior ragione dovrà essere così anche nelle partite successive contro la Repubblica Dominicana e per finire con Brasile e Cina, che sono le avversarie più forti di questa tappa. Come ad Antalya il nostro obiettivo ottenere più punti possibili e compiere un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione olimpica. Dei buoni risultati qui a Macao ci aiuterebbero ad affrontare con un po’ più di serenità l’ultimo girone di Fukuoka. Le prossime sfide saranno utili per trovare i meccanismi di squadra, considerando che con diverse compagne, reduci dalla Super Finals di Champions League, non giochiamo insieme dal 2022. Ci vorrà un po’ di tempo, ovviamente, per raggiungere l’intesa migliore, perché un conto è lavorare in allenamento, un altro confrontarsi in una partita ufficiale. In generale sono fiduciosa, ho tanta voglia di divertirmi in campo e non vedo l’ora che inizi questa tappa”.

Danesi ha poi aggiunto: “La vittoria 3-1 della prima settimana contro la Turchia, indubbiamente, è stato molto importante non solo dal punto di vista del risultato, ma anche a livello mentale: una bella iniezione di fiducia per il gruppo. Resta il rimpianto per il risultato contro la Polonia, sono convinta che rigiocando oggi, il match non finirebbe con lo stesso punteggio. Abbiamo pagato la tensione dell’esordio, nonostante il 3-0 quasi tutti i set si sono decisi solo nel finale. A livello personale sto vivendo molto bene la nuova esperienza in azzurro, essere il capitano di questa squadra è facile e soprattutto divertente”.