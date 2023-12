Anna Danesi torna a Conegliano? Probabile futuro da Pantera per la giocatrice di Roncadelle

Si dice sempre che si torna dove si è stati bene. Se si dovesse dare credito alle voci di mercato che riguardano Anna Danesi, allora questo modo di dire troverebbe una nuova conferma. La pallavolista originaria di Roncadelle è al centro di una indiscrezione che vorrebbe il suo ritorno in quel di Conegliano, società plurivincente in cui ha già militato dalla stagione 2016-2017 alla stagione 2018-2019. A infuocare il dibattito del volley femminile ci ha pensato “La Tribuna di Treviso” che dà per certo questo trasferimento.

Attualmente Anna Danesi, uno dei perni della Nazionale, indossa la maglia della Igor Gorgonzola Novara e un eventuale ritorno in Veneto farebbe scattare un vero e proprio valzer di giocatrici. Secondo il quotidiano che ha lanciato il rumor, l’arrivo della centrale bresciana all’Imoco non dovrebbe creare altri problemi con atlete come Sarah Fahr, Federica Squarcini e Marina Lubian.

La stessa Lubian, poi, potrebbe anche lasciare Conegliano per accasarsi a Novara, però in questo caso troverebbe una concorrenza non semplice, quella di Cristina Chirichella. Dopo 11 giornate del campionato di A1, Anna Danesi ha totalizzato 105 punti messi a referto, 8 ace e ben 26 muri (nella classifica dei monster block è al sesto posto).