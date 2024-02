L'amore per Brescia viene prima di tutto: il grande esempio di Tiziana Veglia 

“Un sentito ringraziamento va a Tiziana Veglia per essersi messa a disposizione della squadra con generosità”. Il numero uno della Millenium Brescia, Emanuele Catania, ci ha tenuto a esprimere tutta la propria gratitudine nei confronti della pallavolista torinese, schierata a sorpresa ieri nel corso del match tra le Leonesse e la Picco Lecco, valido per la Pool Salvezza di A2. Gli appassionati di volley non si sarebbero infatti aspettati di vederla in campo, dato che due stagioni fa (campionato 2021-2022) ha scelto di appendere le ginocchiere al chiodo.

Il caso ha però voluto che la sua esperienza fosse di nuovo necessaria in una giornata davvero delicata per la Millenium. La squadra si è infatti ritrovata in emergenza, con due centrali infortunate e Tiziana Veglia non ha esitato un secondo. Si è messa a disposizione di coach Solforati, scendendo in campo da titolare (2 i punti realizzati, purtroppo inutili per evitare il ko). In poche parole, si è comportata da professionista con la P maiuscola, mettendo Brescia al primo posto e dimostrando una dedizione incredibile, merce rara di questi tempi.

La giocatrice classe 1992 è stata sempre molto vicina al mondo Millenium, dunque non è stato difficile pensare a lei quando si è capito che Torcolacci e Babatunde non avrebbero potuto essere della partita, come anche Fiorio. Che il legame tra Volley Millenium Brescia e Tiziana Veglia fosse speciale, si sapeva comunque già da tempo. A pochi mesi dalla scelta di ritirarsi, lei che è tra le Leonesse più amate nella storia, era tornata subito a vestire i colori bresciani. Le è stato ritagliato su misura il ruolo di consulente marketing.

Proprio in quella occasione, la pallavolista che ha guidato il club anche in A1, era stata quasi profetica: “Non so cosa il destino ha scelto per il mio futuro, probabilmente non ho ancora realizzato che ad agosto non rimetterò più scarpe e ginocchiere, ma per ora ho solo voglia di riprendere in mano la mia vita e di mettere tutta me stessa nel lavoro. Sono quasi sicura che la vita vera non funzioni molto diversamente da quella sportiva, quando si dà il massimo e si lavora sodo le soddisfazioni arrivano. E io sono pronta a farlo”.