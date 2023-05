L’avventura di Alice Torcolacci con la Millenium Brescia proseguirà anche nella stagione 2023-2024

Alice Torcolacci continuerà a ruggire con i colori di Brescia. Nata ad Urbino il 27 febbraio 2000, alta 184 centimetri, l’atleta del roster bresciano esordisce nei tornei nazionali nel 2015/2016 al Team Gabicce in B2. La stagione successiva passa alla Teodora Ravenna dove conquista la promozione dalla B1 alla A2. Dal 2017/2018 inizia la lunga militanza in Serie A2 con la formazione ravennate, durata ben cinque stagioni. In numeri: 130 gare a referto, 438 set e 838 palloni messi a terra e due playoff promozione (2021 e 2022).

Avversaria delle Leonesse nel campionato 2021/22, ha disputato 21 incontri, giocando 74 set e mettendo a segno ben 223 punti, posizionandosi come terza miglior marcatrice di Ravenna. Nella stagione appena terminata, con Millenium Brescia ha conquistato la finCoppa Italia e sfiorato la promozione nella massima serie, con 36 gare a referto e 332 punti stagionali. Ora è pronta ad affrontare la seconda avventura con la maglia della Millenium Brescia per la stagione 2023/24.

Queste le sue prime impressioni a caldo: "Sono molto contenta di continuare il percorso di lavoro iniziato quest'anno in palestra. Quella passata è stata una stagione emozionante e sono contenta di lottare anche quest'anno per una maglia e una città che mi hanno accolto fin da subito con molto entusiasmo. Non vedo lora di iniziare, ci vediamo presto!".