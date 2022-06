Lo scoutman Alex Cavallone lascia la Green Up Bedizzole

Dopo le ultime due stagioni nella Green Up Bedizzole come assistente, preparatore atletico e scoutman di diverse categorie, Alex Cavallone ha deciso di lasciare la società bresciana. È stato un importante punto di riferimento per la squadra, soprattutto se si pensa alla Serie B1, ma anche la B2, la C e la D. È stato, tra l’altro, anche primo allenatore in Serie C e D. Cavallone ha accettato l’offerta del TeamVolley, riavvicinandosi a casa, in Piemonte.

Queste sono le sue prime impressioni per il nuovo ruolo: “Ho sempre seguito il TeamVolley anche negli anni in cui ho allenato in Lombardia. La filosofia di lavoro che adotta lo staff tecnico biancoblu è la stessa che sono abituato a portare in palestra tutti i giorni, per cui sono molto felice di intraprendere questa nuova e per me importante avventura di crescita professionale nelle fila della società biellese”.