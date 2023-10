Il PalaGeorge di Montichiari si tinge di giallo e nero: al via la campagna abbonamenti della Millenium Brescia

Il ruggito dei tifosi bresciani può finalmente tornare a scaldare il PalaGeorge. Da sempre, gli “Amici delle Leonesse” sono il cuore di Millenium che pulsa fuori dal campo: per loro e per tutti gli appassionati, entra nel vivo la campagna “Scendi in campo con noi”. In vista del primo appuntamento tra le mura del palazzetto di Montichiari, in programma lunedì 16 ottobre alle 20 contro Nuvolí AltaFratte Padova, è già possibile da oggi acquistare gli abbonamenti stagionali e i biglietti per il primo match su diyticket.it.

Per la stagione 2023/2024, il prezzo intero dell’abbonamento in tribuna sarà di 90€ e quello ridotto (Under 14 e Over 65) di 70€. Per accedere al parterre, invece, il costo sarà di 150€ (intero) e di 100€ (ridotto); la soluzione gold limited edition (che include l’accesso all’hospitality, il posto fisso dietro la panchina e il vip pack) è disponibile al costo di 300 euro. Gli abbonamenti valgono per le 9 partite casalinghe di regular season, le 5 della seconda fase ed eventuali match casalinghi di Coppa Italia. Sarà possibile anche acquistare il biglietto valido per il singolo match: l’intero ha un costo di 9€ per la tribuna (6€, invece, il ridotto) e di 14€ per il parterre (10€ il ridotto). I bambini sotto i 6 anni non pagano.

“Siamo felici di riaccogliere il nostro pubblico al palazzetto, specialmente dopo la splendida risposta del tifo degli ultimi match della scorsa stagione – sono le parole di Emanuele Catania, general manager di Volley Millenium Brescia-. Vogliamo riaprire le porte di casa alle gare ufficiali e sentire il ruggito del PalaGeorge e per farlo abbiamo ancora una volta mantenuto i prezzi bloccati dei singoli ticket di accesso, con cifre molto convenienti sugli abbonamenti. Non ci sono scuse per mancare al palazzetto”.