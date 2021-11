A2: vincente in campo e fuori, ottimi numeri social per la Millenium Brescia

Il bilancio delle prime sette giornate di gioco vede sei vittorie e una sconfitta; a livello social la crescita dei social– in particolare– non ha precedenti. Nel periodo che va dal 9 ottobre (vigilia del giorno in cui le Leonesse hanno affrontato la prima di campionato, contro la Tenaglia Altino Volley) a sabato 13 novembre, “matchday” contro la Seap Dalli Cardillo Aragona, idella Banca Valsabbina Millenium Brescia sono i seguenti:

2 milioni di account raggiunti (+ 871%)

4 milioni di impression (+510%)

126mila account coinvolti (+913%)

Il profilo ha visto una crescita del 73,1% rispetto ai 30 giorni precedenti, arrivando a 12mila followers. “Si tratta di una crescita completamente organica, senza alcun investimento pubblicitario – commenta Daniele Bianchin, responsabile della comunicazione e social media manager di Millenium – abbiamo programmato da mesi un calendario molto fitto di contenuti e attento ai trend del momento. Grazie anche ai consigli della Lega Pallavolo Serie A femminile, abbiamo tenuto le tempistiche di pubblicazione ottimali per l’algoritmo di Instagram, concentrandoci in particolare sul formato Reel”.

Nel periodo considerato (9/10 – 13/11) sono stati condivisi 137 post, 357 stories e 31 reel, ottenendo importanti feedback da chi già seguiva la pagina e acquisendo un numero molto considerevole di nuovi followers. “Il profilo Instagram ha avuto una crescita netta di 5100 utenti in circa 30 giorni, raggiungendo numeri che in un campionato social ci collocherebbero di diritto nella massima serie. I social media sono parte integrante dell’offerta della società a fan e tifosi e offrono scorci della vita, degli allenamenti e degli aspetti più divertenti delle Leonesse – oltre a una buona dose di highlights dei match”.

L’ampliamento della platea di utenti legati al Volley Millenium Brescia permette anche di offrire maggior visibilità e coinvolgimento agli sponsor della società. “Sin da quando abbiamo strutturato il progetto di comunicazione di questa stagione, abbiamo fissato il nostro obiettivo al di fuori della pallavolo, senza cercare riferimenti tra le squadre esistenti – prosegue il social media manager giallonero – Ciò che stiamo facendo è possibile grazie al lavoro di squadra: in primis per la disponibilità e collaborazione di atlete e staff tecnico – ringraziamento particolare a coach Beltrami per la pazienza – e di tutti i collaboratori e partners che danno il proprio contributo per realizzare quanto pianificato”.