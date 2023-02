A2. Ultima gara della regular season al PalaGeorge per la Millenium Brescia

Il successo nel recupero contro l’OroCash Lecco ha dato la giusta carica prima del rush finale della prima fase del campionato, che vede la Millenium Brescia al secondo posto della classifica. Domenica 26 febbraio alle ore 17 la formazione di coach Alessandro Beltrami affronterà il Club Italia per la terza sfida consecutiva al PalaGeorge di Montichiari. Obiettivo è conquistare l’intera posta in palio in vista della Pool Promozione. Dirigeranno Marta Mesiano e Antonino Di Lorenzo, con Andrea Eustacchio al Referto Segnapunti Elettronico. Una serie di successi importanti hanno riportato sicurezza nel gioco della Valsabbina, che è riuscita a mettere a segno cinque vittorie consecutive difendendo il secondo posto in classifica e riscattando un inizio di 2023 segnato dalle difficoltà.

All’orizzonte della squadra di coach Beltrami le sfide con Club Italia e Montale a chiusura della regular season, poi l’inizio del Pool Promozione cui si qualificano le prime 6 formazioni dei due gironi. “Domenica l’obiettivo resta quello di portare a casa il bottino pieno, perché ogni punto è importante per la fase successiva” è il commento della regista delle Leonesse Elena Foresi.

“Il Club Italia è una squadra estremamente giovane, ma non per questo è da sottovalutare. Si tratta di ragazze di talento, capaci di dare fastidio a ogni avversaria. Noi stiamo giocando bene nelle ultime partite, soprattutto con Albese abbiamo impostato un buon ritmo di gioco e di gestione della partita. Con Lecco c’è stata qualche difficoltà in più ma abbiamo comunque raggiunto l’obiettivo del match. Dobbiamo proseguire su questa strada, e ci stiamo lavorando, cercando di migliorare l’aspetto della gestione della partita e dei diversi momenti che si presentano. Siamo pronte a provare a portare a casa la posta in palio”.

Dodicesimo in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 17 sconfitte, nell’ultimo match il Club Italia è stato sconfitto da Sassuolo. Il roster affidato a coach Marco Mencarelli è formato dalle alzatrici Ilaria Batte e Viola Passaro, dall’opposta Virginia Adriano e dalle schiacciatrici Giorgia Amoruso, Giulia Viscioni, Noemi Despaigne, Lisa Esposito, Dominika Giuliani e dalla bresciana Caterina Peroni. Le centrali sono Nausica Acciarri, Nicole Modesti, Aurora Micheletti e Maia Carlotta Monaco; completano l’organico i liberi Manuela Ribechi ed Arianna Gambini. I precedenti tra le due formazioni sono 5, giocati tra A2 e A1, e sono tutti favorevoli alla Valsabbina. Non ci sono ex. Nelle file delle azzurrine milita la schiacciatrice bresciana classe 2007 Caterina Peroni.