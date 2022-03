A2: spareggio promozione, la Millenium Brescia perde nettamente gara 1 con Pinerolo

Squadra in casa

Nella prima gara della serie al meglio delle 5 della promozione di Serie A2, le Leonesse della Millenium Brescia di coach Beltrami escono sconfitte dalla dura lotta contro le padroni di casa della Eurospin Ford Sara Pinerolo, capaci di imporsi con un 3-0 dopo un’ora e un quarto di lotta coriacea. Marchiaro sceglie Prandi-Zago, Gray-Akrari, Bussoli-Carletti e Pericati libero; mentre Beltrami risponde con Morello-Bianchini, Ciarrocchi-Fondriest, Cvetnic-Piva più Scognamillo libero.

Pinerolo parte alla grande e conquista il primo break con un ace fortunoso di Carletti (4-2), subito pareggiato, però, dall’esperienza di capitan Bianchini al 7. La stessa strappa il +2 in parallela (12-14), con l’onda positiva che continua con la fast di Fondriest, che obbliga Marchiaro a chiamare il primo time-out dell’incontro: 14-17. Il servizio di Piva continua a fungere da spina nel fianco per le piemontesi (doppio punto dai 9 metri e 14-19), con Gray che cerca di tenere vive le speranze: 17-20. Zago, da buona capitana, continua l’offensiva (19-21 e tempo Beltrami), per poi murare sul 21 pari e costringendo il coach bresciano a chiamare nuovamente i 30”.

Gray imita la compagna (23-21), ma Cvetnic pareggia subito: 23-23. Ai vantaggi ad avere la meglio è Pinerolo: 28-26 con muro Akrari finale. Con gli stessi sestetti, l’Eurospin strappa subito il vantaggio dopo l’errore di Fondriest (5-3), poi accorciato dal muro di Ciarrocchi dell’8-7. Zago non accetta la decisione e continua a spingere (11-8 e tempo Beltrami), ma la Leonessa è dura a morire. Piva sigla il pari all’11, poi Fondriest segue la scia e porta con sé l’11-13 per la Valsabbina, con tempo Marchiaro annesso. La centrale trentina è “on fire” e si accende anche sul 13-16, poi Zago colpisce dai 9 metri e riporta la situazione in equilibrio: 17-17 e tempo Millenium.

L’Union Volley mura con Akrari e strappa il break (19-17), che le Leonesse non riescono più ad arginare sino al termine del parziale, concluso da Carletti sul 25-22. La Valsabbina sembra rientrare sul taraflex determinata. Morello sigla il 4-8 del doppiaggio iniziale, ma Akrari non demorde e fa tornare subito la parità al 9. Ancora la solita Zago porta il 13-10 sul tabellone, poi allungato dal muro di Gray sul 15-10. Da qui al termine del match è dominio casalingo e blackout Valsabbina. Il colpo di Joly firma il 25-16 e 3-0 finale. Il tabellino del match:

UNIONVOLLEY PINEROLO-MILLENIUM BRESCIA 3-0 (28-26, 25-22, 25-16)

Eurospin Ford Sara Pinerolo: Bussoli 3, Akrari 13, Prandi 1, Carletti 12, Gray 6, Zago 25; Pericati (L). Joly 3. N.E. Faure, Gueli (L), Pecorari, Zamboni, Tosini. All. Marchiaro.

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Piva 11, Fondriest 9, Morello 2, Cvetnic 13, Ciarrocchi 5, Bianchini 7; Scognamillo (L). Giroldi, Blasi, Sironi 1. N.E. Tenca (L), Bartesaghi, Caneva. All. Beltrami.