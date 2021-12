Niente “boxing day” in campo per le Leonesse della: la gara con laè rimandata a data da destinarsi. La sfida, valida per la dodicesima giornata di campionato, seconda del ritorno, prevista peral PalaGeorge di Montichiari, è stata spostata in via ufficiale dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile a causa dell’elevato numero di positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra avversario.

Nei prossimi giorni si potrà conoscere la nuova data in cui disputare l’incontro. I casi di covid in casa Busto Arsizio hanno già richiesto il rinvio della prima gara del girone di ritorno che era in programma lo scorso weekend tra le Cocche e l’OMAG Marignano.