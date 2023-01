A2: rimonta da brividi per la Millenium Brescia, vittoria al tie-break contro Busto Arsizio

Ad una settimana di distanza dalla sconfitta interna contro Sassuolo, le Leonesse della Millenium Brescia affrontano la terza giornata del girone di ritorno sul taraflex del PalaBorsani di Castellanza con la Futura Volley Giovani nello scontro diretto che vale il secondo posto alle spalle dell’Itas Trentino, visto che le due squadre si trovano appaiate a quota 28 punti. Coach Beltrami conferma il sestetto con capitan Boldini in regia in diagonale con Obossa, al centro Torcolacci e Consoli, mentre Cvetnic e Pamio sono le due bande; Scognamillo libero. Le ospiti guidate da Amadio iniziano la gara con la diagonale Balboni-Zanette, i due attaccanti di posto quattro sono Member e Arciprete, mentre al centro agiscono Botezat e Tonello, completa la formazione il libero Mistretta. Partenza subito forte delle padrone di casa che si portano sul 7-2 trascinate dai centrali e da un ottimo inizio in attacco di Arciprete.

Busto sale 11-5 con Zanette che entra in partita e coach Beltrami chiama il suo secondo time-out nel giro di pochi punti. Reazione bresciana condotta da Cvetnic che con il mani-out e l’ace riporta le sue a -4 (12-8). Futura mette a segno un break di tre punti con l’ace di Arciprete e il muro di Tonello, Millenium risponde con due punti di Pamio e la diagonale di Cvetnic (18-14). Botezat a muro e Zanette dalla seconda linea permettono alla squadra di casa di salire 21-15. Botezat con il primo tempo porta le sue a set point. Il primo viene annullato da Pamio, poi Zanette chiude il set 25-19. Beltrami mantiene invariata la propria formazione, così come Amadio. Le Leonesse reagiscono dopo aver perso il primo set e si portano sul 3-9 trascinate da Pamio e Cvetnic che mette a segno 3 muri punto.

Busto prova a reagire con l’ace di Arciprete, ma Obossa e Pamio rispondono per Brescia e il punteggio sale 7-13. Due muri consecutivi di Zanette permettono alle padrone di casa di riportarsi sul 10-14, ma ancora Obossa ferma il tentativo di rimonta. Due punti consecutivi di Arciprete e l’ace di Zanette permettono a Futura di andare a -3 (15-18). La squadra in maglia rossa torna 20-21 con due punti consecutivi di Zanette. Botta e risposta tra Cvetnic e Member che con il turno al servizio permette alle padrone di casa di completare la rimonta a quota 23, sbagliando poi il servizio che dà a Millenium la palla per chiudere il set. La set-ball è annullata da Zanette che mette a segno anche i due punti successivi e regala a Busto il 2-0. Medesimi sestetti per i due tecnici anche nel terzo parziale che inizia in modo equilibrato. Il primo allungo del set è di Busto e viene realizzato da Botezat e Arciprete (9-6).

Brescia ristabilisce la parità a quota 10 con l’attacco di Obossa, poi la formazione di casa allunga nuovamente con Zanette e la fast di Tonello, per Millenium risponde ancora l’opposto con un monster-block (12 pari). Torcolacci con il primo tempo, Consoli con il rigore e Obossa a muro danno alla Valsabbina tre lunghezze di vantaggio. Obossa al servizio trascina le compagne sul 15-21. Cvetnic mette a segno il punto del 17-24 e realizza anche il punto che permette a Brescia di accorciare 2 set a 1. Il quarto parziale inizia con le stesse 14 protagoniste. Le Leonesse galvanizzate dal set vinto ripartono con la stessa grinta e volano 3-8 con il primo tempo di Torcolacci e la diagonale di Cvetnic. Il punteggio sale 5-11 con il rigore di Torcolacci. La squadra di Amadio torna a -2 trascinata da Zanette (12-14), poi vanno a segno Obossa e Cvetnic e le giallonere vanno (13-17). Botta e risposta tra Zanette e Pamio, poi Boldini di prima intenzione realizza il 17-21. Arciprete dai 9 metri e Member riportano le compagne in parità, poi la banda americana realizza il punto del 23-22. Reazione bresciana con Cvetnic che realizza due punti consecutivi e regala il set point alla Valsabbina, annullato dl primo tempo di Botezat.

Altra set-ball per Millenium che vola al tie-break con l’errore in attacco di Busto. Il quinto e decisivo set inizia con le stesse formazioni. È Busto a realizzare il primo break andando sul 5-3 con il tocco di seconda Balboni. Cvetnic e Obossa ristabiliscono la parità. Si cambia campo sull’8-6 dopo l’attacco vincente di Member. Non mollano le Leonesse che realizzano il sorpasso 9-10 trascinate da Obossa. Il vantaggio di Millenium sale a due lunghezze grazie all’attacco vincente di Cvetnic (11-13). Il muro di Torcolacci vale il match point per Brescia. Le prime due occasioni di chiudere la gara vengono annullate da Arciprete e dal muro-punto di Tonello, poi l’errore al servizio della formazione di casa chiude definitivamente il match e corona l’incredibile rimonta delle Leonesse. Il premio MVP della gara va al capitano della Valsabbina Millenium Brescia, la palleggiatrice Jennifer Boldini, che chiude con 6 punti realizzati, ma soprattutto un’ottima regia che permette la rimonta giallonera. Le Leonesse torneranno in campo mercoledì 18 gennaio al PalaGeorge di Montichiari per i Quarti di Finale di Coppa Italia contro la LPM Bam Mondovì. Il tabellino del match:

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-MILLENIUM BRESCIA 2-3 (25-19; 26-24; 18-25; 24-26; 13-15)

BUSTO ARSIZIO: Venco 0; Milani n.e.; Fiorio n.e.; Badalamenti 1; Balboni 3; Mistretta (L); Morandi (L) n.e.; Tonello 10; Zanette 26; Arciprete 17; Botezat 12; Pandolfi n.e.; Member-meneh 14. All.: Amadio.

BRESCIA: Blasi (L) n.e.; Orlandi 0; Boldini 6; Consoli 9; Torcolacci 11; Cvetnic 16; Pamio 14; Obossa 22; Munarini; Scognamillo (L); Zorzetto n.e.; Foresi n.e.; Ratti 0. All.: Beltrami