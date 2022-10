Volley femminile A2: la prima trasferta stagionale della Millenium Brescia è in Emilia

Seconda giornata del girone d'andata per le Leonesse della Millenium Brescia di coach Alessandro Beltrami. Al PalaPaganelli di Sassuolo affronteranno la Bsc Materials Idea Volley, fischio d'inizio alle ore 17:00. Spregiudicate e costanti. Così ha definito le sue giocatrici coach Alessandro Beltrami al termine dell'emozionante vittoria con Trento. La formazione bresciana ha iniziato il campionato con il botto, sorprendendo per il livello del gioco già molto alto nonostante la squadra sia quasi interamente rinnovata.

“Un gruppo unito, con atlete pronte ad aiutarsi reciprocamente nei momenti di difficoltà” ha commentato il tecnico di Brescia la scorsa settimana. "Sono felice di come abbiamo giocato contro Trento” esordisce la croata Lea Cvetni?, MVP dello scorso match “perché la vittoria è stata frutto di un grande lavoro di squadra. Dobbiamo continuare così, è stata solo una partita, il campionato è lungo e complicato”.

La schiacciatrice classe '99, che ha vestito la maglia di Sassuolo nel 2019/2020, ha poi aggiunto: “Sono sicuramente una squadra da non sottovalutare, con la palla buona giocano veloce. Quest'anno dovremo affrontare tutte le partite allo stesso modo, esattamente come abbiamo fatto per la prima”. L'Idea Volley Sassuolo ha raccolto l'eredità sportiva della Green Warriors Volley Academy. Confermato Maurizio Venco, il roster è stato parzialmente rinnovato, le nuove le alzatrici sono Alessia Masciullo da Perugia (A1) e Chiara Scacchetti da Marsala, che formano la diagonale con la croata Barbara Dapic, croata con un passato in serie A2 a Chieri e Vallefoglia, proveniente dal Neuchatel, campionato elvetico.

Le schiacciatrici sono Valentina Pomili da Ravenna, Karola Dhimitriadhi (confermata), Arianna Vittorini dalle giovanili de il Bisonte ed Aurora Pistolesi da Marsala. Le centrali sono Linda Manfredini dall'Anderlini Modena, Vittoria Fornari, Giada Civitico e Federica Busolini tutte confermate. Completano la squadra i liberi Federica Pelloni e Martina Bondovalli. Nella prima giornata di campionato Sassuolo ha superato in rimonta al quinto set Montale, protagoniste del successo Pomili e Pistolesi con 20 punti a testa. Se si considera la vecchia società i precedenti tra Sassuolo e Brescia sono due, giocati nella scorsa stagione con un successo testa. Le ex di turno sono Josephine Obossa, che indossato la maglia neroverde nel 2018/2019, conquistando la Coppa Italia, Lea Cvetni? e Serena Scognamillo che hanno giocato insieme a Sassuolo nel 2019/2020, prima dell'interruzione del campionato per la pandemia.