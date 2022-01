A2: le positività al covid fermano Marignano, niente finale di Coppa Italia contro Brescia

Le positività al Covid fermano lae la Lega Pallavolo Serie A Femminile decide il rinvio della finale con la: il PalaEur ospiterà solo la Final Four di Serie A1. "Siamo ovviamente molto dispiaciuti di non poter partire" commenta il General Manager di Volley Millenium,– "Eravamo pronti e carichi, le ragazze erano agguerrite e non vedevano l’ora di scendere in campo. Ci dispiace per Marignano e auguriamo una pronta guarigione alle ragazze coinvolte. Anche se ovviamente in questo momento ci brucia un po’, è giusto che si possa giocare questa finale più avanti, ad armi pari".

Rimandato l’appuntamento con la storia, la formazione guidata da Alessandro Beltrami riorganizzerà la settimana di allenamenti per prepararsi alla prossima gara in calendario, prevista il 16 gennaio in casa del Volley Hermaea Olbia. Quello di questa sera è il secondo rinvio annunciato nella giornata di oggi, dopo la sfida di campionato con Sant’Elia.