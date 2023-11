A2. Al PalaGeorge di Montichiari arriva la capolista, Malik: "Servirà tutto il supporto dei tifosi bresciani"

Riavviare il motore, a pochi giorni dalla sconfitta al tie-break di Lignano Sabbiadoro (costata il mancato accesso in Coppa Italia), non è facile. E diventa ancora più difficile, se si pensa di doverlo fare con una delle squadre più quotate del campionato, rimasta ancora imbattuta (9 successi su 9) e al primo posto nel proprio girone. Contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, nella prima gara di ritorno della regular season, bisognerà ripartire dalla qualità e dal carattere visti nei primi due set della sfida contro Talmassons che, come ha sottolineato coach Alessandro Beltrami nel post partita, sono sinonimo di crescita e di una rinnovata consapevolezza. Nella gara inaugurale della stagione 2023/2024, le Leonesse erano riuscite, dopo una pre season costellata di infortuni e ostacoli, a strappare un punto alla formazione di Giovi (il match era terminato 3-2 per Perugia), lanciando quindi segnali incoraggianti in vista del proseguo del campionato.

Questa volta le atlete in maglia giallonera saranno chiamate a dare continuità e a migliorare quei fattori positivi visti mercoledì sera a Lignano Sabbiadoro. Fischio d’inizio, domenica 26 novembre, alle 17. Le ragazze di coach Beltrami, dopo la sconfitta contro Messina, almeno dal punto di vista del carattere, sembrano aver cambiato marcia. Lo dice lo stesso coach Alessandro Beltrami analizzando il successo casalingo contro Bologna e la trasferta con Talmassons (conclusa però con una sconfitta in rimonta). I 16 punti in classifica significano quinto posto nel Girone A di Serie A2. Niente Coppa Italia quindi: un’occasione in più per avere massima concentrazione sul campionato e sulle prossime gare valide per la regular season.

“Domenica ci aspetta una partita difficile, giochiamo contro una squadra che non ha mai perso e che è in testa alla classifica – commenta l’opposta Polina Malik – Stiamo dando il massimo in allenamento e mercoledì siamo riuscite, soprattutto nei primi due set, a mostrare il nostro gioco. La nostra condizione fisica sta migliorando e dobbiamo continuare così. Con Perugia servirà massima concentrazione e tutto il supporto del nostro pubblico”. Perugia arriva a Montichiari a bottino pieno: nessuna sconfitta, infatti, per le ragazze di Giovi (su 31 set giocati, solo 4 sono stati concessi alle avversarie, due di questi proprio alla Valsabbina nella prima gara della stagione) e primo posto a punteggio pieno (25 punti). L’alzatrice Federica Braida, però, ci tiene a sottolineare che questi risultati sono il frutto di un costante lavoro in palestra e che ogni sfida è nuova.

“Sono molto contenta e soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati ottenuti – sono le parole di Federica Braida -. Quale il nostro segreto? Direi un gruppo molto unito. Non c’è alcun sentimento negativo da parte di chi, come me, fino ad ora ha giocato meno. Anzi. E quando sono chiamata ad entrare in campo non c’è alcuna ansia o frenesia perché so che ogni compagna è pronta a supportare tutte le altre. Chiaramente, c’è un grande lavoro settimanale dietro queste vittorie. Va anche detto che venire a giocare al Palabarton è difficile per tutte le squadre. All’inizio lo è stato anche per noi stesse e i primi due set della gara d’esordio con Brescia ne sono la testimonianza. Il rischio di abbassare il livello di tensione dopo tante vittorie esiste, ma lo staff tecnico fa di tutto per tenerci coi piedi a terra. L’obiettivo è quello di ragionare partita dopo partita e ci stiamo riuscendo”. Per questo incontro, non vi sono ex. I precedenti sono 6 e, esclusa ovviamente la gara che ha inaugurato la stagione 2023/2024, risalgono alla Serie A1 (3 successi Bartoccini-Fortinfissi, 2 successi Valsabbina Millenium Brescia).