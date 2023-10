A2. Missione poker per la Millenium Brescia: domani al PalaGeorge si punta al 4° successo consecutivo

A tre giorni dall’ultimo match giocato, si riaccende il campionato di Serie A2. Per la quinta giornata di regular season, al PalaGeorge, arriva la Tecnoteam Albese Volley Como. 3 vittorie e una sconfitta in avvio di campionato per la formazione bresciana, contro le due sconfitte e il successivo riscatto con due successi per quella di Como. Mercoledì 1° novembre, alle 17, sarà il terzo incontro per le due società. Coach Beltrami, nella seconda delle cinque gare casalinghe del mese di novembre, cerca di allungare la striscia positiva e continuare a raccogliere punti preziosi. La Valsabbina, alla vigilia, occupa il secondo posto (10 punti) della classifica, a pari merito con la Fortinfissi (anche se è di Perugia il successo nello scontro diretto) ed è a -2 dalla vetta, occupata dalla Futura Giovani Busto Arsizio, unica formazione ancora a punteggio pieno (12).

La schiacciatrice Cristina Fiorio presenta il match: “Il percorso della squadra sta andando bene, si vedono di partita in partita i passi avanti. Ci stiamo impegnando per crescere ogni allenamento e dalla prima di campionato a questa domenica gli aspetti su cui stiamo lavorando sono migliorati visibilmente. C’è stato poco tempo per preparare la gara di domani, sicuramente la priorità è recuperare le energie velocemente, perché ci aspetta una partita importante, Albese è una buona squadra, che difende tanto e che da quando è in Serie A2 si è sempre fatta valere. Dovremo mettercela tutta per provare a raggiungere il bottino pieno e proseguire con la serie positiva delle ultime settimane. Mi piace molto giocare al PalaGeorge, è un ambiente dove si riesce a sentire il calore del tifo nonostante le dimensioni del palazzetto. L’intesa con la squadra è buona e sono contenta, spero di poter dare sempre il mio apporto – e supporto – in ogni gara. Ci vediamo domani in campo!”.

Passando alle statistiche, è la capitana Alice Pamio a primeggiare tra le sue, con una percentuale positiva in attacco del 44,7 %. A seguire, ci sono Polina Malik (che occupa anche il gradino più alto della classifica generale di A2 per ace messi a segno, in totale 10) e Cristina Fiorio. Nel testa a testa tra le due formazioni, le top scorer sono Pamio (55 punti) per la Valsabbina e Longobardi (48) per Albese. A muro confronto tra Torcolacci (11 blocks) – Babatunde (9) e Meli (10) – Veneriano (8), mentre al servizio Malik continua ad essere la più letale. Per questo incontro non ci sono ex. Bilancio equo per quanto riguarda gli scontri passati: un successo per parte nelle due gare in cui Valsabbina e Tecnoteam si sono incrociate.