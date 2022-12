A2, la Millenium Brescia torna al PalaGeorge per l'ultima di andata, a Montichiari arriva Montale

Dopo il netto 3-0 con le azzurrine del Club Italua, la Millenium Brescia affronta la Emilbronzo 2000 Montale, domenica 18 dicembre alle ore 17, al PalaGeorge di Montichiari. Pienamente riprese dalle difficoltà dei primi di dicembre, Boldini e compagne sono reduci dalla netta vittoria in casa del Club Italia e determinate a concludere al meglio la fase di andata, prima dell’inizio del girone di ritorno (27 dicembre, a Trento) e del tour de force di gennaio, tra scontri al vertice della classifica e Coppa Italia.

A suonare la carica per le Leonesse è Sophie Andrea Blasi, ex di giornata: “Domenica al PalaGeorge scenderemo in campo per l’ultimo match del girone di andata contro la Pallavolo Montale del Pres Barberini, una società che per due anni è stata la mia casa. Per me è quindi una partita dal sapore speciale dove ritroverò anche tante amiche. Da parte nostra abbiamo ripreso a correre veloce anche in allenamento con la squadra di nuovo al completo e scenderemo in campo concentrate sul nostro gioco e sui nostri obiettivi. Vi aspettiamo domenica a Montichiari!”.

Neopromossa dalla B1 la scorsa stagione, l’Emilbronzo Montale, formazione dalla provincia di Modena, è alla terza stagione in A2. Nell’ultima giornata le modenesi hanno sconfitto l’Hermaea Olbia in rimonta per 3-1 ed occupano attualmente il decimo posto con 12 punti, frutto di quattro successi e sei sconfitte. Il roster di Montale, completamente italiano e con numerose conferme, è guidato da coach Andrea Ghibaudi, rimasto dopo la promozione dello scorso maggio. In cabina di regia troviamo Elisa Lancellotti e Francesca Mammini, classe 2004, da Sassuolo, chiudono la diagonale Giulia Visintini e Giulia Bozzoli, dall’Anderlini. Le schiacciatrici sono Alma Frangipane, Aneta Zojzi, classe 2003, cresciuta a Rovato, Irene Mescoli, sedici anni, dall’Anderlini, Ludovica Bonato da Legnano (B1) e la leggenda del volley mondiale Tay Aguero, che veste anche il ruolo di team manager.

Le centrali sono Elena Fronza, il capitano, Alessandra Ferrari da Rubiera e Sara Angelini, bresciana ed ex Millenium, da Costa Volpino mentre in seconda linea ci sono Amelia Bici e Viola Montagnani. Non ci sono precedenti in Serie A tra la Millenium e la formazione modenese, scavando nel passato gli unici due incroci risalgono alla in serie B1 e nello specifico alla stagione 2013/2014 con due successi delle nerofucsia. Le ex sono due, una per parte: Sophie Blasi ha giocato a Montale nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 mentre Sara Angelini ha vestito la maglia della Millenium nel 2017/2018.